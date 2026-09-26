Panorama

Schnee Ende September ist in Zürich aussergewöhnlich früh. 1885 lagen am 28. September an der Messstation bereits 9 Zentimeter.

Ende September 1885 zeigte sich Zürich von einer ungewohnt winterlichen Seite. An der Messstation wurden am 28. September 9 Zentimeter Schnee gemessen. Normalerweise bildet sich eine messbare Schneedecke in der Stadt erst deutlich später.

Zürich: Erster messbarer Schnee meist Ende November

In der Auswertung von MeteoSchweiz gilt eine Schneedecke ab einem Zentimeter als messbarer Schnee. Schneeflocken können also bereits früher fallen, ohne dass sich eine Schneedecke bildet. Im zentralen Flachland wird diese Schwelle durchschnittlich im letzten Novemberdrittel erreicht. Für Zürich liegt der mittlere Termin am 28. November.

Wie stark der Zeitpunkt schwanken kann, zeigen die digital verfügbaren Messdaten ab 1931. Der früheste Termin in dieser Reihe war der 7. Oktober 1936. Am längsten liess die erste messbare Schneedecke bis zum 11. Februar 1990 auf sich warten.

Der September 1885 fällt nicht in diese digitale Messreihe. Historische Aufzeichnungen dokumentieren das Ereignis dennoch: Bereits am 28. September lagen an der Zürcher Messstation 9 Zentimeter Schnee.

Grosse Unterschiede von Jahr zu Jahr

Nicht nur in Zürich variiert der Beginn der Schneesaison erheblich. In Basel reichen die verfügbaren Daten vom 23. Oktober 2003 als frühestem bis zum 23. März 2008 als spätestem Termin. In Bern liegen die beiden Extreme beim 25. Oktober 1931 und 20. Februar 1993.

In Basel und Bern fällt der mittlere Termin auf den 2. Dezember, in Genf auf den 17. Dezember. In Lugano dauert es im Durchschnitt bis zum 27. Dezember. In höheren Lagen kommt die erste Schneedecke wesentlich früher. Für Einsiedeln liegt der Mittelwert beim 8. November, für Arosa bereits beim 16. September.