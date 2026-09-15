Panorama

10'000 Schritte am Tag gelten seit Jahrzehnten als Faustregel für ausreichend Bewegung. Studien zeigen jedoch, dass bereits deutlich weniger Schritte mit gesundheitlichen Vorteilen verbunden sind

10'000 Schritte am Tag müssen es nicht sein. Eine grosse wissenschaftliche Auswertung aus dem Jahr 2025 zeigt, dass bereits rund 7'000 Schritte täglich mit deutlichen gesundheitlichen Vorteilen verbunden sind.

Die bekannte 10'000er-Marke entstand nicht als wissenschaftlich nachgewiesener Grenzwert. Popularisiert wurde sie in Japan in den 1960er-Jahren, unter anderem durch einen Schrittzähler namens «Manpo-kei» – sinngemäss «10'000-Schritte-Zähler».

Studie: 7'000 Schritte als sinnvoller Richtwert

Für eine 2025 in «The Lancet Public Health» veröffentlichte systematische Übersichtsarbeit und Meta-Analyse untersuchte ein internationales Forschungsteam Dutzende Studien. Bei Menschen mit rund 7'000 Schritten pro Tag war das allgemeine Sterberisiko im Vergleich zu Personen mit etwa 2'000 Schritten um 47 Prozent niedriger. Beim Demenzrisiko betrug der Unterschied 38 Prozent, bei depressiven Symptomen 22 Prozent und bei Typ-2-Diabetes 14 Prozent.

Studienautor Paddy Dempsey von der Universität Cambridge fasste die Ergebnisse so zusammen: Man müsse nicht 10'000 Schritte am Tag erreichen, um grosse gesundheitliche Vorteile zu erzielen.

Der zusätzliche Nutzen fiel vor allem bei niedrigeren Schrittzahlen deutlich aus und flachte bei höheren Werten für einige der untersuchten Gesundheitsrisiken ab. Die 7'000 Schritte sind deshalb keine feste Grenze, sondern ein praktikabler Orientierungswert. Wie lange man dafür gehen muss, hängt von Tempo und Schrittlänge ab. Als grobe Grössenordnung entspricht dies etwa einer Stunde Gehen.

Schon weniger Bewegung kann sich lohnen

Eine Meta-Analyse aus dem Jahr 2023 mit 226'889 Teilnehmenden zeigt ebenfalls, dass gesundheitliche Vorteile schon bei wesentlich niedrigeren Schrittzahlen auftreten können. Je nach untersuchtem Endpunkt zeigten sich günstigere Zusammenhänge bereits bei etwa 2'500 bis 4'000 Schritten täglich.