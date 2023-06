Porsche-Festival in Mollis: Das Verkehrskonzept hat versagt 

Am Samstag haben sich tausende Porschefans am dritten Porsche-Festival auf dem Flugplatz Mollis getroffen. «Wir wurden ziemlich überrannt, da viele Gäste zeitgleich anreisten», sagt Inga Konen, Pressesprecherin der Porsche Schweiz AG. Die vielen Gäste lösten in Glarus Nord ein Verkehrschaos aus. Offenbar zum ersten Mal: Auf Anfrage sagt Daniel Menzi, Mediensprecher der Kantonspolizei Glarus: «In früheren Jahren kam es beim Porschefestival nicht zu einem derart hohen Verkehrsaufkommen und entsprechenden Staus.»