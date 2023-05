Drum prüfe, wer sich ans Elektroauto bindet

Wer von Elektroautos spricht, kommt irgendwann auch auf das Thema Klima und Umweltfreundlichkeit zu sprechen. E-Autos seien viel besser für die Umwelt, heisst es dann etwa. Doch das stimmt nur bedingt. Natürlich: Wer mit einem Elektroauto fährt, stösst dabei keine Treibhausgase in die Luft – so wie das bei einem Benzin- oder Dieselfahrzeug der Fall ist. Aber es gibt auch Nachteile. Zum einen verschlingt die Batterieproduktion Unmengen an endlichen Rohstoffen wie Kobalt oder Lithium. Und zum anderen ist die Entsorgung der Batterie nicht einfach.