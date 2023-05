Wer elektrisch fährt, soll in Zukunft mehr zahlen

Alles begann vor zehn Jahren. Damals wurden Elektroautos in Graubünden politisch zum Thema. Der damalige CVP-Grossrat Theo Joos reichte im Grossen Rat einen Auftrag ein, in dem er von der Bündner Regierung wissen wollte, ob und wie die Elektromobilität im Kanton Graubünden gefördert werden kann. Vier Jahre später, also 2017, erschien ein elf Seiten langer Bericht, in dem die Situation in Graubünden genau analysiert wurde. Damals – und so steht es im Bericht – waren nur sehr wenige Bündnerinnen und Bündner mit einem Elektroauto unterwegs.