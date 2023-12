Eingeschneit und zuparkiert: Parkplatzchaos auf dem Zaunplatz in Glarus

Rahila Lütschg ist Videojournalistin und Moderatorin beim Fernsehen TV Südostschweiz und wohnt am Zaunplatz in Glarus. Als sie am Dienstagmorgen in ihr Auto steigen wollte, um zur Arbeit zu fahren, fiel ihr schon auf dem Weg zu den Parkplätzen auf dem Landsgemeindeplatz auf, dass dieser Weg enger als üblich ist.