Autofahrer aufgepasst: In Glarus Nord endet die Schonfrist bei den Parkbussen

Die Glarner Sektion des Touring Clubs Schweiz TCS habe sich bereits gegenüber der Gemeinde Glarus kritisch zu «verbürokratisierten Parkierungslösungen» geäussert, heisst es in der jüngsten Ausgabe des Cluborgans «TCS aktuell». In Glarus ist das Reglement zur Bewirtschaftung der öffentlichen Parkplätze seit Anfang Mai 2019 in Kraft.