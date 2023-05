Im Anna Göldi Museum: 30 Glarnerinnen sprechen über Sex

Im Anna Göldi Museum ist am Donnerstag über Sex gesprochen worden und das hat Besucherinnen von jung bis alt angezogen. Eine Besucherin ist 77 Jahre alt. Sie möchte hören, was die Jungen denn so denken, über Sex. Der Anlass ist nur für Frauen. «Manchmal ist es einfach schön, mit einer Frauenenergie über Sex zu sprechen», sagt die Sexualberaterin Prisca Walliser zur Begrüssung. Die 30 anwesenden Frauen sitzen in Reihen auf Stühlen. Viele sind mit einer Freundin gekommen. Viele unterhalten sich miteinander, beschämt wirkt niemand.