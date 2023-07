Nachbarschaftsstreit in Glarus Süd: Ein Baum im Kindergarten sorgt für viel Ärger

Im Zentrum steht ein saftiggrüner Lindenbaum, dessen Blüte gerade vorbei ist und der nach Angaben der Kläger 22 Meter hoch ist. Richterinnen und Richter schauen ihn an und umrunden ihn dann während ihres Augenscheins. Denn der Baum ist Anlass für einen Streit. Für einmal trifft sich das Kantonsgericht mit den Parteien nicht in Glarus im Gerichtssaal, sondern in Glarus Süd in der Einfahrt zu einem Einfamilienhaus mit Garten. Gegenüber stehen sich das Besitzerpaar und sein Anwalt sowie die Vertretung und der Anwalt der Gemeinde Glarus Süd.