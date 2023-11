Tobias Ulbrich wird neuer Pfarrer für neue Kirchgemeinde

Per kommenden 1. Januar fusionieren die beiden Evangelisch-reformierten Kirchgemeinden Thusis und Masein. An der kürzlich abgehaltenen Mitgliederversammlung in Thusis waren Themen traktandiert, die bereits beide Kirchgemeinden betreffen. So stand nicht nur die Abstimmung über das gemeinsame Budget und den Steuerfuss für das Jahr 2024 auf dem Programm, sondern auch die Wahl eines neuen Pfarrers.