Hierher verschwinden die Glarner Drogen, nachdem sie die Polizei beschlagnahmt hat

von Melissa Stüssi

Reto Ferretti wiegt den Plastiksack in seiner Hand. Das braune und das weisse Pulver vermischen sich noch ein bisschen mehr. «Ungefähr ein Kilo würde ich sagen», schätzt der Kriminaltechniker. Ferretti ist der stellvertretende Chef des Kriminaltechnischen Dienstes der Kantonspolizei Glarus und schon seit 15 Jahren in dieser Abteilung. In seiner Hand hält er die kumulierte Kokain- und Heroinausbeute der letzten anderthalb Jahre, inklusive Streckmittel. Ursprünglich waren die Drogen rund 70’000 Franken wert.