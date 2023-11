Aktionstage gegen häusliche Gewalt in Graubünden

Wie der Kanton Graubünden weiter berichtet, planen Bäckereien in Davos, im Prättigau, im Ober- und Unterengadin, in der Surselva, in den Südtälern sowie in Chur und Umgebung die Aktion «Häusliche Gewalt kommt bei uns nicht in die Tüte». Dabei verkaufen die Bäckereien ihr Brot in speziellen Tüten. Zusätzlich hat der Kanton die Sensibilisierungskampagne «Toxic Love» gestartet, mit dem Ziel, häusliche Gewalt früh zu erkennen und Betroffene dabei zu unterstützen, die Warnsignale zu erkennen und sich Hilfe zu holen, wie der Kanton Graubünden weiter mitteilt.