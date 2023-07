Molliser radelt für Veloprojekte in Afrika rund um die Schweiz

In 23 Tagen hat Mauro D’Ambros aus Mollis mit dem Velo die Schweiz umrundet, vier Ruhetage hat er dazwischen eingelegt. Auf einem Gravelbike mit feinen Stollenpneus ist er am Pfingstmontag gestartet, mit einem Minimum an Gepäck in einer Satteltasche, einer Lenkertasche und einem kleinen Täschchen. Die Zahlen sind eindrücklich: Zwölf Pässe in den Alpen und im Jura, 1642 Kilometer und 21’561 Höhenmeter hat er in den 23 Tagen gemeistert und dafür 98 Stunden Fahrzeit gebraucht, bis er Ende Juni zurück in Mollis war.