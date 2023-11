Thomas Zurbuchen: «Meine Karriere in der Raumforschung war grösser als meine Träume»

Niemand war länger Wissenschaftsdirektor der US-Raumfahrtbehörde Nasa als er. Dem Astrophysiker Thomas Zurbuchen gelang es, aus dem Berner Oberland zu einem der einflussreichsten Schweizer Wissenschaftler zu werden. In seiner Zeit bei der Weltraumbehörde verfügte er über ein Budget von acht Milliarden Dollar und leitete rund 10’000 Forschende. Seit Zurbuchen wieder in die Schweiz zurückkam, ist er an der ETH Zürich tätig. Am Donnerstag sprach er im Medienhaus von Radiotelevisiun Svizra Rumantscha (RTR) in Chur über seine Erfahrungen und Wertvorstellungen.