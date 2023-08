Wie sich eine Molliserin in China für Blinde engagiert

Im Restaurant essen und trinken, obwohl es stockdunkel ist? Das bietet das Restaurant «Blinde Kuh» seinen Gästen seit fast 25 Jahren an. Eigentlich nur in Zürich und Basel, doch vor Kurzem konnten auch Gäste in China diese Erfahrung machen. Christina Fasser aus Mollis ist Stiftungsratspräsidentin der Stiftung Blinde Kuh. Die 72-Jährige erzählt von ihrer Reise nach Peking und vom Blindsein heutzutage.