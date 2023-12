Kater Minggi, der «Quartierrambo» der Erdrutsch-Sperrzone in Schwanden

Minggi könnte glatt als Garfield durchgehen. Lasagne bekommt der ältere Kater mit dem orangen Fell von Patrick aber natürlich keine. Der Securitas-Mitarbeiter steht in dem kleinen Container bei der Brücke, die ins Sperrgebiet des Erdrutsches in Schwanden führt. Gitter, die mit einer schweren Kette umwickelt und mit einem Schloss gesichert sind, versperren den Weg in das Herrenquartier.