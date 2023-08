Demokratie, Mord und Betrug: Eine Zeitreise ins College in Churwalden

von Samira Martullo

Am Dorfrand von Churwalden stand von 1953 bis 1969 eine internationale private Hochschule, um welche sich über die Jahre mehrere Gerüchte und Skandale rankten: das Albert-Schweitzer-College. Was es mit den Geschichten um die Hochschule auf sich hat, hat Peter Metz erforscht. An einem Referat in der Kantonsbibliothek in Chur hat der Redaktor des Bündner Jahrbuchs und Inhaber des Tardis-Verlags am Montag seine Befunde vorgestellt.