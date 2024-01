Daniel Albertin: «Die Brienzer wissen, es ist noch nicht überstanden»

Komplett überrascht. So formulierte es Daniel Albertin, Gemeindepräsident von Albula/Alvra – zu der auch Brienz/Brinzauls gehört – als er hörte, er sei als «Bündner Persönlichkeit des Jahres 2023» nominiert. So überraschend müsste es aber nicht sein. Es war Albertin, der sich in der Krise um gute und offene Kommunikation bemüht hatte. Der den Brienzern Hoffnung geben wollte. Und dafür auch die richtigen Worte fand. Doch nun ist sich Albertin nicht sicher, wie lange er das Amt noch ausüben will ...