Die verrückte Geschichte des Schwingfans, der ein Tattoo des Esaf-Siegermunis Zibu hat

Eigentlich wollte sich Joe Steinauer «Leckt mich am Arsch» auf den Unterarm tätowieren lassen, gesteht der 45-Jährige und nimmt einen grossen Schluck aus seiner Kaffeetasse. Er sitzt am Esstisch in seiner Dachwohnung in Freienbach. Auf der Innenseite seines kompletten Unterarms ist der Kopf des Esaf-Siegermuni Zibu tätowiert. Er hat sich das Tattoo am 6.