Uetliberg-Patron und Bündner Giusep Fry stirbt im Alter von 64 Jahren

Der ehemalige Uetliberg-Patron und Bündner Giusep Fry ist tot. Er war langjähriger Besitzer vom Berggasthaus Uto Kulm in Zürich. Aufgewachsen war der 64-Jährige in Sumvitg in der Surselva. Am Mittwoch starb er im Alter von 64 Jahren. Sein Herz habe völlig unerwartet aufgehört zu schlagen, teilte sein Sprecher am Donnerstag mit.

Die Mitarbeitenden seien am Donnerstag über den Tod des langjährigen Patrons informiert worden, wie die SDA-Nachrichtenagentur meldet. Seit Mai 2022 ist sein Sohn Fabian Fry Chef des Hotels Uto Kulm auf dem Zürcher Hausberg. Giusep Fry sei noch als Verwaltungsratspräsident tätig gewesen.

«Giusep Fry war einer, der das Leben in vollen Zügen genoss und sich oft auf seine Bündner Wurzeln berief – ein Bündner Steinbock eben.» – zitiert von der Zeitung «Zürichsee»

«Tatsächlich machte Fry, tatkräftig unterstützt von seiner Familie, den Uto Kulm zu einem Treffpunkt mit Ausstrahlungskraft weit über die Region hinaus», wie die «Zürichsee»-Zeitung am Donnerstag schreibt. «Wer Giusep Fry ein bisschen näher kannte, erlebte ihn als herzlichen, immer von Ideen sprühenden Menschen. Einer, der das Leben in vollen Zügen genoss und sich oft auf seine Bündner Wurzeln berief – ein Bündner Steinbock eben», heisst es.

Im Jahr 1983, also vor genau 40 Jahren, begann Fry im Uto Kulm zu arbeiten. Im Jahr 1999 konnte der Bündner das Hotel samt Umschwung und Aussichtsturm kaufen. In den darauffolgenden Jahren baute Fry den Betrieb laufend aus. (nen)