Wie würden Sie handeln, wenn eine Neunjährige zuhause vernachlässigt wird?

Laienschauspieler spielen auf der Bühne der Aula der Kantonsschule Glarus eine dysfunktionale Familie. Rolf Blumer, in der Rolle des Vaters schaut in den Spiegel und kämmt sich eilig das Haar. Vreni Fischli sitzt auf einem Blumensessel und blättert ein Magazin durch. Sie spielt die Mutter. Nicole Zweifel spielt die Tochter. Sie sitzt neben ihr und zeichnet. Die Kesb Glarus hat eine Veranstaltung organisiert, um der Öffentlichkeit einen Einblick in ihre Arbeit zu ermöglichen. Das Interesse ist gross: Rund 250 Menschen sind gekommen.