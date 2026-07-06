Verletzungssorgen um Schwinger Simon Fäh, Achtungserfolge für andere Sportler aus Region

Linthgebiet

Mountainbikerin Nicole Koller sorgt in La Thuile für regionale Topresultate. Der Schwingerverband Rapperswil und Umgebung erlebt dagegen einen bitteren Tag. Das und mehr lief im Regionalsport.

Fussball: Rapperswil-Jona ringt Lugano ein Remis ab

Die Challenge-League-Mannschaft des FC Rapperswil-Jona hat am Samstag ihr drittes Testspiel im Hinblick auf die neue Saison absolviert. In Losone traf sie auf das Super-League-Team des FC Lugano – und erreichte ein 1:1. Die Rosenstädter waren hauptsächlich mit Defensivarbeit beschäftigt, der Dritte der vergangenen Super-League-Saison machte von Beginn an viel Druck. Das erste Tor gelang trotzdem dem FCRJ: Nach rund einer Stunde traf Davide Mussi nach Vorarbeit von Lorik Emini mit praktisch dem ersten Abschluss des Unterklassigen aufs gegnerische Gehäuse. Die Führung hielt jedoch nicht lange: Gut zehn Minuten später netzte der Grieche Georgios Koutsias zum Schlussstand ein.

Das erste Testspiel hatte der FCRJ beim Erstligisten Freienbach mit 3:1 gewonnen, das zweite zu Hause gegen den FC Basel (zu hoch) mit 0:3 verloren. Vor dem Saisonstart, der am Freitag, 24. Juli, mit dem Heimspiel gegen Kantonsrivale Wil erfolgt, bestreitet das Team von Trainer Selcuk Sasivari zwei weitere Vorbereitungspartien, beide im heimischen Grünfeld. Am kommenden Freitag um 11 Uhr geht es gegen eine Auswahl der Spielervereinigung SAFP, eine Woche später (17. Juli) dann um 19.30 Uhr gegen den SC Cham aus der Promotion League. (su)

Mountainbike: Nicole Koller fährt zweimal in die Top Ten

Am vergangenen Wochenende stand für die Mountainbikerinnen und -biker aus der Region im italienischen La Thuile der fünfte Weltcup der Saison an. Am Freitag im Short-Track (XCC) sorgten sowohl Nicole Koller als auch Dario Lillo für Topresultate. Beide wurden jeweils Fünfte, Lillo als bester Schweizer, Koller als drittbeste Schweizerin hinter Sina Frei (2.) und Alessandra Keller (4.). Lars Forster konnte das Rennen nicht beenden, Marcel Guerrini wurde 24.

Im Cross-Country-Rennen (XCO) vom Sonntag sorgte Guerrini für sein bisher bestes Resultat der laufenden Saison, er schloss mit Rang 13 als zweitbester Schweizer hinter Fabio Püntener (12.) ab.

Rang 13: Marcel Guerrini (Mitte) fährt zu seinem besten Resultat der Saison. Bild: Phil Bucher

Dario Lillo hingegen konnte nicht an das Resultat vom Freitag anknüpfen und beendete das Rennen auf dem enttäuschenden 34. Rang. Andri Frischknecht wurde 43. und Lars Forster fuhr auf Rang 65.

Nicole Koller konnte am Sonntag ein weiteres Top-10-Resultat einfahren, sie wurde Neunte. Für Tina Züger war es ebenfalls ein erfolgreicher Sonntag: Die Riednerin erreichte mit Platz 32 ihr bestes Saisonresultat: «Die letzte Runde war extrem qualvoll, aber irgendwie habe ich es noch ins Ziel geschafft», wird Züger auf der Website des VC Eschenbach zitiert.

Am kommenden Wochenende (8.–12. Juli) geht es gleich weiter mit dem Weltcup im andorrischen Pal Arinsal. (bis)

Rudern: Plock-Geschwister holen Silber

Auf dem Rotsee nahm am vergangenen Wochenende eine rekordhohe Zahl von 752 Booten an der diesjährigen Schweizer Meisterschaft teil. Aus der Region konnte erneut Jonah Plock punkten. Im Zweier mixed holte sich der Eliteruderer aus Rapperswil-Jona zusammen mit seiner jüngeren Schwester Lotta Plock die Silbermedaille.

Eine weitere Silbermedaille gab es für Andreas Klipstein (Ruderclub Rapperswil-Jona) und Julia Kuruc im Doppelzweier Mixed Masters. Bei den U17-Juniorinnen konnte sich die Rapperswil-Jonerin Lena Schwitter zusammen mit Freda Wildenauer im Doppelzweier die Bronzemedaille sichern. (red)

Schwingen: «Rapperswiler» erleben bitteren Tag in Gonten

Das diesjährige Appenzeller Kantonalfest stand für die hiesigen Schwinger unter keinem guten Stern. Wie schon im vergangenen Jahr blieb die Delegation des Schwingerverbandes Rapperswil und Umgebung ohne Kranz. Am nächsten kam dem Eichenlaub noch Daniel Elmer aus St. Gallenkappel. Im 9. Rang fehlte dem 32-Jährigen am Schluss ein halber Punkt zum 15. Karrierekranz. Einen Viertelpunkt hinter Elmer folgte der Schänner Joel Steiner im 10. Rang. Enttäuschend schnitten die Kantonalkranzer Sandro Gmür (Amden/12.) und Andreas Ziegler (Kaltbrunn/14.) ab. Zwischen ihnen klassiert sich Lukas Steiner (Rieden) im 13. Rang.

Das sportlich bescheidene Abschneiden der «Rapperswiler» in Gonten ist das eine. Viel besorgniserregender ist aber, dass ihr neuer Teilverbandskranzer Simon Fäh das Fest nach dem fünften Gang verletzungsbedingt abbrechen musste.

Warum genau, ist unklar. Fäh selber will sich erst nach genaueren Abklärungen zur Sache äussern. Die Fernsehbilder legen aber eine Schulterverletzung nahe. Und diesbezüglich ist der Benkner ein gebranntes Kind. Schon zweimal hat er sich die Schulter ausgekugelt. Nach dem zweiten Mal, passiert beim Saisonauftakt 2025, musste er operiert werden. Im vergangenen Winter konnte er endlich wieder schmerzfrei und gut trainieren – und startete in der laufenden Saison voll durch. Dieser rasante Aufstieg könnte nun jäh gebremst worden sein. Ausgerechnet bei Fähs Premiere als Teilverbandskranzer.

Schwingen: Kempf-Brunner holt erneuten Kranz

In Gingins im Kanton Waadt fand am Wochenende das dritte Kranzfest der Schwingerinnen statt. Siegerin wurde die Freiburgerin Mélissa Suchet.

Auch Michelle Kempf-Brunner aus Rieden zeigte ein gutes Fest, holte sich im 5. Rang den dritten Kranz der Saison. Im ersten Gang unterlag die 28-Jährige im Duell zweier Schwingerköniginnen der letztlich drittplatzierten Isabelle Egli. Danach holte Kempf-Brunner zwei Maximalnoten hintereinander. Im vierten Gang gab es einen Gestellten gegen Debora Beer, bevor sie die letzten beiden Gänge erneut gewann.

Dritter Kranz in Folge: Michelle Kempf-Brunner (Erste von links) strahlt in Gingins. Siegerin wurde Mélissa Suchet (Mitte). Bild: Pressebild

Als nächstbeste Schwingerinnen des Frauenschwingclubs Linth folgten Evelyn Steiner, Petra Zahner und Sereina Widmer auf den Rängen 11, 13 und 14 (alle ohne Kranz).

Mit einem weiteren erfolgreichen Resultat konnte Jenny Mettler abschliessen. Bei den Meitli 2 holte sie mit dem 3. Rang einen Zweig für den Frauenschwingclub Linth. (red)

Kanu: Nachwuchs aus Rapperswil-Jona paddelt an Junioren-WM in die Top 15

Der Blick der Kanu-Regatta-Szene ist derzeit nach Kanada gerichtet. Von letztem Mittwoch bis Sonntag wurden in Halifax die U18- und U23-Weltmeisterschaften ausgetragen. An der WM mit 54 teilnehmenden Nationen zeigte das Team vom Kanuclub Rapperswil-Jona (KCRJ) durchs Band starke Leistungen. Die besten Platzierungen gelangen der U23-Paddlerin Dina Hänni: In der nichtolympischen Mixed-Staffel über 5000 Meter platzierte sie sich zusammen mit dem Romanshorner Silvan Diethelm auf Rang 10. Im Einer über 1000 Meter beendete die 21-Jährige den Wettkampf auf Rang 12. In der olympischen Disziplin im Kajak-Zweier über 500 Meter mit der Romanshornerin Ladina Amherd kam sie auf Rang 15. Dasselbe Ergebnis gelang dem Juniorenvierer mit den beiden KCRJ-Athleten Marc Wyss und Nino Imoberdorf.

Während der Kanu-Nachwuchs die Rückreise in die Schweiz antritt, stehen diese Woche die Elite-Athleten ebenfalls in Kanada im Einsatz. In Montreal folgt ein Weltcup, bei welchem Punkte für die Olympiaqualifikation vergeben werden. (wyf)