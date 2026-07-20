VC Eschenbach räumt an Mountainbike-SM ab – das sind nicht die einzigen Sporterfolge

Linthgebiet

An den Mountainbike-Schweizermeisterschaften in Leysin holten sich drei Sportlerinnen und Sportler aus der Region Gold. Der FCRJ gewinnt sein letztes Testspiel. Das und mehr lief im Regionalsport.

Mountainbike: Medaillenregen für den VC Eschenbach

Am Wochenende fanden in Leysin VD die Mountainbike-Schweizermeisterschaften statt. Für die Fahrerinnen und Fahrer aus der Region war es ein sehr erfolgreiches Wochenende. Am Freitag im Short Track (XCC) gab es ein spannendes Rennen mit einer grossen Spitzengruppe, in der die Führungsposition immer wieder wechselte. Lars Forster setzte sich aber beim letzten Anstieg an die Spitze und liess sich bis ins Ziel nicht mehr überholen.

Der 32-Jährige sicherte sich damit den Schweizermeistertitel. «Ich hatte von Beginn an gute Beine und mein Plan ist voll aufgegangen. Nach den schwierigen letzten Wochen ist dieser Titel umso schöner», wird Forster auf der Webseite des VC Eschenbach zitiert. Nur eine Sekunde hinter Forster holte sich Dario Lillo im Sprint den 2. Rang. Dritter wurde Vital Albin. Knapp neben das Podest fuhr Marcel Guerrini als Vierter, Andri Frischknecht erreichte das Ziel auf dem 13. Rang.

Mit einer Sekunde Vorsprung: Lars Forster gewinnt Gold im Short Track. Bild: Maxime Schmid / Keystone

Bei den Frauen ging es bis zur Rennhälfte in einer grösseren Spitzengruppe hektisch zu und her. Dann bildete sich ein Spitzenduo mit Nicole Koller und der amtierenden Weltmeisterin Alessandra Keller. Die beiden zeigten einen spannenden Zweikampf um den Schweizermeistertitel. Keller setzte sich nach einem engen Duell erst in der letzten Runde gegen Nicole Koller durch, Bronze ging an Rebekka Estermann. Tina Züger erreichte das Ziel als Sechste.

Harte Zweikämpfe im Cross-Country

Am Sonntag stand das Cross-Country-Rennen (XCO) an. Ab der zweiten Rennrunde gab es einen spannenden Zweikampf zwischen Dario Lillo und Fabio Püntener. Die beiden duellierten sich auch noch in der letzten Runde, aber keiner konnte sich entscheidend absetzen. Die Entscheidung fiel auf den letzten Metern. Der 24-jährige Lillo siegte mit drei Sekunden Vorsprung vor Püntener. Marcel Guerrini gewann nach einer starken Schlussrunde die Bronzemedaille. Lars Forster wurde Achter und Andri Frischknecht erreichte das Ziel auf dem 13. Rang.

«Als ich auf den letzten Metern war, dachte ich, jetzt hole ich mir den Titel. Der Angriff hat funktioniert und ich kann es noch fast nicht glauben, Elite-Schweizermeister zu sein, und dies in meinem erst zweiten Elite-Jahr», sagt Lillo im Ziel.

Jubelt im Ziel: Dario Lillo holt am Sonntag Gold im Cross-Country. Bild: Maxime Schmid / Keystone

Auch am Sonntag kam es zu einem Zweikampf zwischen Nicole Koller und Alessandra Keller. Koller und Keller fuhren bis in die letzte Runde zusammen und kämpften um den Titel. Koller setzte sich letztlich in der Schlussrunde durch. Bronze ging wie bereits im Short Track an Rebekka Estermann.

Koller konnte so ihren ersten Elite-Schweizermeistertitel feiern. «Wir hatten einen harten Zweikampf, ich konnte ihre Angriffe parieren und dann selber entscheidend angreifen. Nun freue ich mich das Schweizermeistertrikot tragen zu können», sagt Koller. Ebenfalls ein gutes Rennen zeigte Tina Züger, sie wurde Fünfte.

Für die Mountainbikerinnen und -biker folgt nun die Vorbereitung auf die Europameisterschaften. Diese finden vom 29. Juli bis am 2. August am Monte Ceneri im Tessin statt. (red)

Siegerin: Nicole Koller wird Erste nach einem harten Duell gegen Alessandra Keller. Bild: Maxime Schmid/Keystone

Fussball: FCRJ gewinnt letztes Testspiel gegen Cham

Am Freitag fand das letzte Testspiel des FC Rapperswil-Jona vor Saisonauftakt statt. Der Klub setzte sich im Heimspiel gegen Cham mit 3:1 erfolgreich durch. Padula brachte den FCRJ bereits in der 6. Minute in Führung, bevor Davide Muzzi in der 21. Minute auf 2:0 erhöhte.

Nach dem Anschlusstreffer der Gäste kurz nach der Pause stellte Boum in der 76. Minute den 3:1-Endstand her. Damit beendet der FCRJ die Testspielphase mit einem Erfolg. Am Freitag beginnt die Saison mit dem Heimspiel gegen den FC Wil. (red)

Gravel: Kevin Kuhn holt sich den Gesamtsieg

Radquer-Profi Kevin Kuhn vom VC Eschenbach hat das Gravel-Rennen in Winterberg (DE), welches zur UCI Gravel World Series gehört, für sich entschieden. Er setzte sich in der Gesamtwertung nach drei Etappen durch.

Der Grundstein legte Kuhn im 15 Kilometer langen Gravel-Zeitfahren zum Auftakt. «Ich hatte das Gefühl, dass ich die 15 Kilometer perfekt eingeteilt habe. Gerade bei einem Gravel-Zeitfahren ist das alles andere als einfach», sagte Kuhn nach seinem Erfolg. Der Etappensieg brachte ihm das Leadertrikot für die folgenden Tage.

Im Leadertrikot: Kevin Kuhn holt sich den Gesamtsieg am 3Rides-Gravel-Race in Winterberg. Pressebild

Am zweiten Tag warteten 105 Kilometer mit 2'600 Höhenmetern. Kuhns Team fuhr offensiv und hielt ihn in einer guten Position. Trotz zwischenzeitlichen Rückstands blieb das Team bei seiner Taktik. Kuhn verkleinerte den Abstand in einer späten Aufholjagd auf zwei Sekunden und baute gleichzeitig seine Gesamtführung auf 45 Sekunden aus.

Die Schlussetappe war von hohem Tempo und vielen Attacken geprägt, zusätzlich verstärkt durch rund 50 neu eingestiegene Fahrer. Kuhn konzentrierte sich auf seine direkten Rivalen und ging kein Risiko ein. Ein Platz in den Top Ten reichte, um den Vorsprung sicher zu verteidigen und den Gesamtsieg zu feiern. «Das Tagesklassement war mir am Schluss völlig egal. Ich wollte kein unnötiges Risiko eingehen und das Leadertrikot sicher nach Hause bringen», so Kuhn nach dem Rennen. (pd/red)

Leichtathletik: Nachwuchs setzt sich an EM in Szene

Zwei Nachwuchstalente vom LC Rapperswil-Jona durften letzte Woche erstmals an einer U18-EM teilnehmen. Die 17-jährige Sarah Maria Berger wie auch der 16-jährige Loan Hitz vertraten beide über 200 Meter die Farben ihres Landes. Berger setzte dabei gleich ein Ausrufezeichen: Ihren Vorlauf überstand sie mit einer neuen persönlichen Bestzeit von 24.31. Im Halbfinale konnte sie nicht mehr ganz an diese Leistung anknüpfen und beendete den Wettkampf als 23. und beste Schweizerin.

Ebenfalls als schnellster Schweizer darf sich Hitz bezeichnen. Sein Vorlauf wurde zur Aufholjagd. Nach der schlechtesten Reaktionszeit am Start machte er zwar noch einen Platz gut, schied aber letztlich aus. Ihm fehlte zum Weiterkommen knapp eine halbe Sekunde. Sowohl Hitz als auch Berger starten in einem Monat, am 21. August, zum heimischen Abendmeeting im Joner Grünfeld. (wyf)