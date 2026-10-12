Am Sonntag standen die SCRJ Lakers Ladies auswärts im dritten Saisonspiel Thun gegenüber. Shana Casanova traf bereits in der 6. Minute für die Lakers Ladies zum 1:0. Die Antwort der Thunerinnen und damit der Ausgleich folgte jedoch sofort in der 7. Minute. Im zweiten Drittel gingen die Lakers Ladies dank der Stürmerin Macy Däscher erneut in Führung.
Die Thunerinnen glichen im letzten Drittel nochmals aus. Anschliessend traf Shana Casanova für die Lakers Ladies gleich dreimal (50., 55. und 59. Minute). Die Rosenstädterinnen gewannen mit 5:3. In der Tabelle kletterte das Team von Rang 7 auf Rang 4. (red.)
Fussball: Uznach verliert nach zwei Siegen
2. Liga interregional, Gruppe 5: Der FC Weesen mass sich am Samstag zu Hause gegen Rorschach-Goldach. In der 18. Minute traf Edison Syla für die Gastgeber zum 1:0. Lange schien es so, als würde der FC Weesen die Partie für sich entscheiden. Der Gegentreffer der Gäste folgte dann aber in der 69. Minute. Durch das 1:1 bleibt der FC Weesen in der Tabelle unverändert auf dem 9. Platz.
2. Liga, Gruppe 1: Die Eschenbacher, die in der bisherigen Saison sieben von acht Spielen verloren, holten sich am Samstag ihren zweiten Punkt. Gegen den FC Glarus trennten sie sich zu Hause mit 2:2. Trotz des Punktgewinns bleiben sie damit Tabellenschlusslicht. Die U20-Equipe des FC Rapperswil-Jona kassierte auswärts eine Niederlage. Der Tabellenzwölfte musste sich Rüthi mit 1:4 geschlagen geben.
3. Liga, Gruppe 1: Nach ihren beiden Siegen in den vergangenen zwei Wochen musste der FC Uznach am Sonntag eine Niederlage hinnehmen. Gegen Triesenberg reichte es auswärts nicht – die Uzner mussten sich mit 1:2 geschlagen geben. In der Tabelle verlieren sie einen Platz und sind neu auf Rang 5.
5. Liga, Gruppe 3: Die dritte Mannschaft des FC Uznach spielte zu Hause gegen den FC Sargans. Trotz einer frühen Führung der Gäste trennten sich die beiden Teams mit 1:1 – auch dank eines Eigentors der Sarganser. Die Uzner bleiben auf Position 8 in der Tabelle.
Frauen, 1. Liga, Gruppe 2: Die Eschenbacherinnen setzen ihre Siegesserie fort: Mit dem Heimsieg gegen das Team des FC Baar können sie ihren bereits dritten Gewinn in Folge verzeichnen. Sie besiegen die Baarerinnen mit 4:3. In der Tabelle können sie damit ihre Position als Tabellendritte behalten.
Frauen, 2. Liga: Die zweite Equipe des FC Rapperswil-Jona unterliegt zu Hause dem FC Uzwil mit 0:3. Etwas erfolgreicher sind die Frauen des FC Uznach: Sie fegen Au-Rheineck mit 6:0 vom Platz. Die Rapperswil-Jonerinnen sind neu auf Rang 6; die Uznerinnen bleiben auf Rang 5.
Frauen, 3. Liga: Am Sonntag trennt sich die zweite Equipe des FC Eschenbach gegen Münchwilen mit 2:2. Die Eschenbacherinnen bleiben Tabellensiebte.
Unihockey: Flames bezwingen die Herisauer knapp
Nach ihrem Sieg im Obersee-Derby von vergangener Woche gewannen die Jona-Uznach Flames in der 1. Liga nun am Samstag erneut. Gegen den UHC Herisau spielten sie auswärts 4:3. Colin Aebersold brachte die Flames in der 25. Minute in Führung. Aebersold traf in der 45. Minute zunächst zum 2:0. Kurz darauf gelang den Herisauern der Anschlusstreffer und nur vier Minuten später der 2:2-Ausgleich.
Die Flames zeigten jedoch Moral. Silas Denzler brachte die Gäste in der 52. Minute wieder in Führung, ehe Aebersold mit seinem dritten Treffer des Abends in der 57. Minute auf 4:2 stellte – die vermeintliche Vorentscheidung. Herisau erzielte in der letzten Spielminute noch den 4:3-Anschlusstreffer. (eing)