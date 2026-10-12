Linthgebiet

Die SCRJ Lakers Ladies besiegen Thun. Der FC Weesen bleibt erfolglos. Und die Eschenbacherinnen gewinnen zum dritten Mal in Folge. Das und mehr im Wochenend-Update.

Eishockey: Lakers Ladies fegen Thun vom Eis

Am Sonntag standen die SCRJ Lakers Ladies auswärts im dritten Saisonspiel Thun gegenüber. Shana Casanova traf bereits in der 6. Minute für die Lakers Ladies zum 1:0. Die Antwort der Thunerinnen und damit der Ausgleich folgte jedoch sofort in der 7. Minute. Im zweiten Drittel gingen die Lakers Ladies dank der Stürmerin Macy Däscher erneut in Führung.

Die Thunerinnen glichen im letzten Drittel nochmals aus. Anschliessend traf Shana Casanova für die Lakers Ladies gleich dreimal (50., 55. und 59. Minute). Die Rosenstädterinnen gewannen mit 5:3. In der Tabelle kletterte das Team von Rang 7 auf Rang 4. (red.)

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2. Liga interregional, Gruppe 5:

Der FC Weesen mass sich am Samstag zu Hause gegen Rorschach-Goldach. In der 18. Minute traf Edison Syla für die Gastgeber zum 1:0. Lange schien es so, als würde der FC Weesen die Partie für sich entscheiden. Der Gegentreffer der Gäste folgte dann aber in der 69. Minute. Durch das 1:1 bleibt der FC Weesen in der Tabelle unverändert auf dem 9. Platz.

2. Liga, Gruppe 1:

Die Eschenbacher, die in der bisherigen Saison sieben von acht Spielen verloren, holten sich am Samstag ihren zweiten Punkt. Gegen den FC Glarus trennten sie sich zu Hause mit 2:2. Trotz des Punktgewinns bleiben sie damit Tabellenschlusslicht.

Die U20-Equipe des FC Rapperswil-Jona kassierte auswärts eine Niederlage. Der Tabellenzwölfte musste sich Rüthi mit 1:4 geschlagen geben.