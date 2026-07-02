Sie haben an der Kanti Wattwil für herausragende Leistungen Preise abgeräumt

Linthgebiet

Fast 200 Jugendliche haben an der Kanti Wattwil ihre Abschlusszeugnisse erhalten. Drei Maturandinnen aus dem Linthgebiet stachen heraus.

An der Kantonsschule Wattwil, wo die Mehrheit der Jugendlichen aus dem Linthgebiet die Kanti besucht, fand vor Kurzem die Abschlussfeier statt. Die Maturandinnen und Maturanden sowie die Absolventinnen und Absolventen der Fachmaturitätsschule haben ihre Abschlusszeugnisse erhalten. Die reformierte Kirche Wattwil war an beiden Feiern bis auf den letzten Platz gefüllt, wie es in einer Mitteilung der Kantonsschule heisst. Insgesamt 195 Schülerinnen und Schüler nahmen unter grossem Applaus ihre Diplome auf der Bühne in Empfang.

Maturandinnen, die an der Kanti Wattwil herausragen

Drei Maturandinnen aus der Region stachen an der Kanti Wattwil besonders heraus. Leticia Jedynska erhielt den Anerkennungspreis der Raiffeisenbank Mittleres Toggenburg für die beste Maturitätsprüfung im Schwerpunktfach Bildnerisches Gestalten (Prüfungsdurchschnitt 5,577). Annika Mohr aus Uznach durfte den Anerkennungspreis der Gemeinde Wattwil für die beste Maturitätsprüfung im Schwerpunktfach Italienisch in Empfang nehmen (Prüfungsdurchschnitt 5,192). Und Jade Zinno aus Rapperswil-Jona bekam den Anerkennungspreis der Gemeinde Wattwil für die beste Maturitätsprüfung im Schwerpunktfach Spanisch (Prüfungsdurchschnitt 5,346).

Tessa Güssow aus St. Gallen räumte derweil den Anerkennungspreis des Lions Club Rapperswil für die beste Maturitätsprüfung im Jahr 2026 und für die beste Maturitätsprüfung im Schwerpunktfach Wirtschaft und Recht ab (Prüfungsdurchschnitt 5,769).

Besondere Festreden

Eine besondere Note erhielten die Feiern an der Kanti Wattwil durch die Festreden, die in diesem Jahr von Absolventinnen der jeweiligen Abschlussklassen gehalten wurden. Für den musikalischen Rahmen sorgten ebenfalls Maturanden der Kantonsschule Wattwil, die mit ihren Darbietungen zur festlichen Atmosphäre beitrugen.

Auch in diesem Jahr konnten zahlreiche herausragende Leistungen gewürdigt werden. Sie unterstreichen das hohe Leistungsniveau der Schülerinnen und Schüler der Kantonsschule Wattwil, wie die Schule nicht ohne Stolz festhält. Dies zeigte sich laut Mitteilung ebenfalls bei der Prämierung der besten Abschlussarbeiten, die dieses Mal ebenfalls in die Abschlussfeier integriert war. «Die drei ausgezeichneten Arbeiten überzeugten durch ihre ausserordentliche wissenschaftliche und künstlerische Qualität und gewähren eindrückliche Einblicke in unterschiedliche Themenbereiche.»

Im Anschluss an die Feierlichkeiten waren alle Anwesenden zu einem Apéro eingeladen. In entspannter Atmosphäre bot sich die Gelegenheit, gemeinsam auf den erfolgreichen Abschluss an der Kanti Wattwil anzustossen und den besonderen Moment ausklingen zu lassen.