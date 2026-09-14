Linthgebiet

Die Super-League-Frauen des FCRJ werden gegen den Meister für eine starke Leistung nicht belohnt, ebenso die Jona-Uznach Flames im Cup gegen GC. Nicole Koller dagegen jubelt gleich zweimal.

Fussball: Weesen kassiert Klatsche in Uzwil

Challenge League:

Der FC Rapperswil-Jona feierte am Freitagabend mit einem 2:0 gegen Yverdon Sport seinen zweiten Sieg. Endlich, ist man geneigt zu sagen. Immerhin war es schon die achte Runde und seit der zweiten hatten die Rosenstädter nicht mehr gewonnen und nur noch einen Zähler geholt. Neu haben sie sieben Punkte und konnten den vorletzten 9. Rang an Wil abtreten, das sechs Zähler aufweist.

2. Liga interregional, Gruppe 5:

Der FC Weesen spielt in der laufenden Saison noch überhaupt nicht wie ein Aufstiegsanwärter, sondern glänzt durch Inkonstanz. Sprich: Sieg und Niederlage lösen sich bisher stets ab. Nachdem das Team vom Walensee eine Woche davor mit einem 3:1 gegen Balzers den zweiten Heimsieg gefeiert hatte, setzte es am vergangenen Samstag in Uzwil die zweite Auswärtsniederlage ab. Eine happige: Gleich mit 0:4 tauchten die Gasterländer, die jetzt schon sechs Punkte hinter Tabellenführer Balzers liegen.

2. Liga, Gruppe 1:

Die Aufwärtstendenz beim FC Eschenbach wurde am Sonntag gestoppt. Nach der ersten knappen Niederlage (2:3 in Buchs) und dem ersten Punktgewinn (2:2 in Rebstein) resultierte zu Hause gegen Au-Berneck eine 1:5-Niederlage. Die Eschenbacher haben nach sechs Runden einen Punkt vorzuweisen und liegen am Tabellenende.

Eine Heimniederlage kassierte auch die U20-Equipe des FC Rapperswil-Jona. Der Tabellenelfte musste sich Valposchiavo mit 2:4 geschlagen geben.

3. Liga, Gruppe 1:

Der FC Uznach blieb am Samstag zum zweiten Mal in Folge ohne Torerfolg. Auf das 0:2 in Walenstadt folgte ein 0:2 in Mels. In der Tabelle ging es dadurch vom 6. auf den 9. Rang nach unten. Drei Ränge nach oben kletterte derweil Rapperswil-Jona (neu Rang 4) mit einem 5:1-Heimsieg gegen Walenstadt.