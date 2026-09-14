Challenge League: Der FC Rapperswil-Jona feierte am Freitagabend mit einem 2:0 gegen Yverdon Sport seinen zweiten Sieg. Endlich, ist man geneigt zu sagen. Immerhin war es schon die achte Runde und seit der zweiten hatten die Rosenstädter nicht mehr gewonnen und nur noch einen Zähler geholt. Neu haben sie sieben Punkte und konnten den vorletzten 9. Rang an Wil abtreten, das sechs Zähler aufweist.
2. Liga interregional, Gruppe 5: Der FC Weesen spielt in der laufenden Saison noch überhaupt nicht wie ein Aufstiegsanwärter, sondern glänzt durch Inkonstanz. Sprich: Sieg und Niederlage lösen sich bisher stets ab. Nachdem das Team vom Walensee eine Woche davor mit einem 3:1 gegen Balzers den zweiten Heimsieg gefeiert hatte, setzte es am vergangenen Samstag in Uzwil die zweite Auswärtsniederlage ab. Eine happige: Gleich mit 0:4 tauchten die Gasterländer, die jetzt schon sechs Punkte hinter Tabellenführer Balzers liegen.
2. Liga, Gruppe 1: Die Aufwärtstendenz beim FC Eschenbach wurde am Sonntag gestoppt. Nach der ersten knappen Niederlage (2:3 in Buchs) und dem ersten Punktgewinn (2:2 in Rebstein) resultierte zu Hause gegen Au-Berneck eine 1:5-Niederlage. Die Eschenbacher haben nach sechs Runden einen Punkt vorzuweisen und liegen am Tabellenende. Eine Heimniederlage kassierte auch die U20-Equipe des FC Rapperswil-Jona. Der Tabellenelfte musste sich Valposchiavo mit 2:4 geschlagen geben.
3. Liga, Gruppe 1: Der FC Uznach blieb am Samstag zum zweiten Mal in Folge ohne Torerfolg. Auf das 0:2 in Walenstadt folgte ein 0:2 in Mels. In der Tabelle ging es dadurch vom 6. auf den 9. Rang nach unten. Drei Ränge nach oben kletterte derweil Rapperswil-Jona (neu Rang 4) mit einem 5:1-Heimsieg gegen Walenstadt.
4. Liga, Gruppe 3: Beide regionalen Vertreter, die am Wochenende im Einsatz standen, hatten Grund zum Jubeln. Wagen besiegte auswärts Mels 2b mit 4:1 und verteidigte damit die Tabellenführung vor dem Team des FC Rapperswil-Jona, das zu Hause Netstals Reserven mit 1:0 bezwang. Schmerikon und die zweite Mannschaft des FC Uznach tragen ihre fünfte Partie erst am kommenden Donnerstag aus: gegeneinander, ab 20 Uhr auf der Schmerkner Allmeind.
5. Liga, Gruppe 2: Eschenbach 2b verspielte am Samstag auswärts gegen Taminatal eine 2:1-Führung und verlor noch mit 2:3. Die Folge der zweiten Saisonniederlage: In der Tabelle ging es vom 2. auf den 3. Rang nach unten.
5. Liga, Gruppe 3: Kosova 19 steht auch nach fünf Runden mit dem Punktemaximum da. Am Freitagabend setzte sich das in Schmerikon spielende Team in Triesen mit 3:0 durch. Siege gab es auch für den Tabellendritten Eschenbach 2a (4:0 gegen Schwanden a), das drittplatzierte Wagen 2 (3:1 bei Flums 2) und das viertrangierte Weesen 2 (4:3 bei Uznach 3).
Frauen, Super League: Die Rapperswil-Jonerinnen zeigten am Samstag im Heimspiel gegen den amtierenden Schweizer Meister und Cupsieger Servette Chênois einmal mehr, dass sie mit den «Grossen» der Women's Super League mithalten können. Letztlich resultierte zwar eine 1:2-Niederlage, das Team von Trainer Gerold Bisig überzeugte aber mit einer kämpferisch starken und im Vergleich zur 0:2-Niederlage in Luzern am Mittwoch deutlich verbesserten Leistung. Die Gastgeberinnen gingen durch Mackenzie Duff gar in Führung (20.), ehe die Gäste die Partie noch drehten (41./81.). Während Servette Chênois den FC Zürich als Leader ablöste, verblieben die FCRJ-Frauen auf dem letzten Play-off-Rang (Platz 8), wobei nun neben St. Gallen (9.) auch Aufsteiger Yverdon (7.) gleich viele Punkte aufweist.
Frauen, 1. Liga, Gruppe 2: Die Eschenbacherinnen haben ihre erste Saisonniederlage hinnehmen müssen. Am Sonntag unterlagen sie auswärts Bühler mit 0:3. In der Tabelle rutschten sie dadurch um vier Positionen auf Rang 7 ab.
Frauen, 2. Liga: Nach drei Niederlagen in Serie hatten die Uznerinnen wieder einmal Grund zum Feiern. Zu Hause bezwangen sie am Sonntag Frauenfeld mit 2:0 und kletterten dadurch in der Tabelle vom 10. auf den 7. Rang. Die zweite Equipe des FC Rapperswil-Jona (neu 10. statt 9. Rang) kam am Freitag zu einem 1:1 beim Tabellensechsten Thusis/Cazis.
Mountainbike: Nicole Koller holt sich Tages- und Gesamtsieg
In Gränichen fand am Wochenende das Saisonfinale des Swiss Bike Cups statt. Nicole Koller vom VC Eschenbach wurde dabei ihrer Favoritenrolle absolut gerecht. Die Cross-Country-Schweizermeisterin und WM-Bronzemedaillengewinnerin setzte sich früh an die Spitze und kontrollierte das Rennen bis ins Ziel souverän. Mit ihrem Sieg verteidigte Koller gleichzeitig ihre Führung im Gesamtklassement und sicherte sich den Gesamtsieg der Serie. «Den Gesamtsieg zu holen, ist sehr cool und beweist, wie konstant ich in dieser Saison unterwegs bin», sagte Koller. Lia Schrievers belegte Rang 2, Noelle Buri wurde Dritte.
Bei den Männern gelang Luca Schätti dasselbe wie Koller: Auch der Zürcher holte sich den Tages- und Gesamtsieg. Zweimal vor dem Neuhauser Marcel Guerrini, der sich in der Jahreswertung gerade einmal um zwei Punkte geschlagen geben musste.
Skispringen: Yanick Wasser steigt aufs Podest
Erstmals seit Mitte Februar und seinem Einsatz im deutschen Oberhof im Rahmen des Continental Cups hat Yanick Wasser wieder einen Wettkampf bestritten. Diesmal aber nicht auf Schnee: Der 22-Jährige aus Benken bestritt am Wochenende zwei international besetzte Sommerwettkämpfe des Fis Cups (dritthöchste Stufe) in Einsiedeln. Am Samstag klassierte sich Wasser als zweitbester Schweizer hinter Noah Studer auf Rang 18, wobei er Sprünge auf 101 und 103,5 Meter zeigte. Am Sonntag schaffte es der Benkner, der mit Sprüngen auf 113,9 und 121,5 Meter letztlich 234,4 Punkte erreichte, hinter dem Amerikaner Henry Loher (237,9 Punkte) und dem Deutschen Yann Kullmann (235,7) auf Platz 3.
Unihockey: Flames starten mit Sieg und fordern GC
Die Jona-Uznach Flames sind erfolgreich in die 1.-Liga-Meisterschaft gestartet. In Oberarth setzten sie sich am Samstag gegen die Vipers Innerschwyz mit 6:4 durch. Dies nach einem 0:3-Rückstand. Am Sonntag folgte für die Flames dann bereits ein erstes Highlight der neuen Saison. Im 1/16-Final des Schweizer Cups empfingen sie mit den Grasshoppers ein Team aus der höchsten Liga. Knapp 600 Zuschauende strömten in die Grünfeld-Halle und sorgten für eine tolle Cup-Atmosphäre. Die Flames liessen sich davon inspirieren und zeigten eine starke Partie, glichen nach knapp zehn Minuten zum 1:1 aus. Zur ersten Pause führte der Favorit dann aber 3:1, das Mitteldrittel endete 0:0, ehe GC auf 5:1 davonzog und sich letztlich mit 6:2 durchsetzte.