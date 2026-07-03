Mann bricht in Seebadi in Rapperswil zusammen und stirbt

Linthgebiet

Ein 81-jähriger Mann ist beim Gang ins Wasser in der Seebadi in Rapperswil zusammengebrochen. Die Rettungskräfte mussten die Reanimation abbrechen.

Tragischer Vorfall in der Seebadi in Rapperswil: Die Notruf- und Einsatzleitzentrale St. Gallen hat am Donnerstagmittag gegen 13.10 Uhr die Meldung von einem Notfall im Seebad erhalten. Ein 81-jähriger in der Region wohnhafter Schweizer hatte sich zuvor ins Wasser begeben. Dort ist er zusammengebrochen. Das teilte die Kantonspolizei St. Gallen am Freitag mit.

Kapo leitet Untersuchung von Vorfall in Seebadi ein

Die Badeaufsicht konnte gemäss Kapo den Vorfall beobachten, den Mann umgehend aus dem Wasser retten und mit der Reanimation beginnen. «Diese musste leider nach längerer Fortsetzung von den hinzugerufenen Rettungskräften abgebrochen werden», heisst es in der Mitteilung. Der Mann verstarb noch vor Ort. Die Kantonspolizei St. Gallen hat unter der Leitung der Staatsanwaltschaft die Untersuchung des Todesfalls eingeleitet.