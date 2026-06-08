Gewalttat in Uznach: Kosovare lebensbedrohlich verletzt

Linthgebiet

Die Polizei findet an der Grynaustrasse in Uznach einen lebensbedrohlich Verletzten. Ein Verdächtiger wurde festgenommen.



Der Notruf ging am Sonntag, 7. Juni gegen 15 Uhr ein. Der oder die Anruferin meldete einen verletzten Mann an der Grynaustrasse.

Wie die Kantonspolizei in einer Medienmitteilung schreibt, traf die ausgerückte Patrouille den Verletzten dann in einem Geschäft in der Nähe seines Wohnorts, ebenfalls an der Grynaustrasse, an. Dort hatte er laut Polizeisprecher Florian Schneider Hilfe gesucht. Das Geschäft habe nichts mit der Tat zu tun.

Der Mann kam nach der medizinischen Erstversorgung durch Notarzt und Rettungsdienst mit potenziell lebensbedrohlichen Verletzungen ins Spital.

Tat geschah in der Wohnung

Gemäss Polizei wurde der 25-Jährige Kosovare mutmasslich mit einem scharfkantigen Gegenstand verletzt. Als Täter wird ein 40-jähriger Schweizer verdächtigt. Er wurde festgenommen.

Nach Polizeiangaben soll es zu der Tat in der Wohnung des Kosovaren gekommen sein. Er rettete sich danach laut Schneider auf die Strasse und suchte Hilfe in dem Geschäft.

In welchem Verhältnis die beiden Männer zueinander stehen, ist bislang ebenso unklar wie der genaue Tathergang und die Hintergründe der Tat. Ermittlungen laufen.



Im Einsatz standen mehrere Patrouillen und Fachspezialisten der Kantonspolizei St. Gallen sowie der Rettungsdienst mit medizinischem Fachpersonal. Die Staatsanwaltschaft rückte ebenfalls aus. Die Ermittlungen wurden unter deren Leitung durch die Kantonspolizei St. Gallen aufgenommen.