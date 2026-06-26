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Linthgebiet

«Espen on Tour»: Das sind die Bilder zum Besuch des FC St. Gallen in Uznach

Erstmals hat der FC St. Gallen im Rahmen seiner Sommeraktion «Espen on Tour» das Linthgebiet besucht. Mehrere Hundert Fans haben die Möglichkeit genutzt, um den Cupsieger von Nahem zu bestaunen.
heute um 19:15 Uhr
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