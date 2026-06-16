Er füllt das Hallenstadion, sie sang am ESC: Diese Stars kommen ans Seenachtfest

Linthgebiet

Feuerwerke, Patrouille Suisse, bekannte Schweizer Musikacts, Familienprogramm, Vereinsbeizen und Marktstände: Das läuft am Seenachtfest in Rapperswil-Jona vom 7. bis 9. August.

Es bildet den Abschluss des Festival-Sommers in Rapperswil-Jona: Das Seenachtfest folgt vom 7. bis 9. August auf das Rewind- und das Lake-and-Sound-Festival. Jetzt steigt auch die Vorfreude: Rund zwei Monate vor dem Anlass steht das Detailprogramm fest. Besucherinnen und Besucher dürfen sich auf ein vielseitiges Angebot mit Musik, Kulinarik, Familienattraktionen sowie eindrücklichen Programmpunkten auf dem Wasser und in der Luft freuen. Das detaillierte Programm ist ab sofort online verfügbar.

Schweizer Musikgrössen auf drei Bühnen

Auf drei Bühnen sorgt das Seenachtfest für musikalische Höhepunkte und beste Festivalstimmung. Zu den Highlights gehören unter anderem KUNZ, Lovebugs, Nickless und Veronica Fusaro, die auf der Radio Zürisee Bühne auftreten.

Ergänzt wird das Programm durch weitere regionale und nationale Acts auf der EZL Hauptplatz Bühne und der Generali Lake Stage. Damit bietet das Seenachtfest auch dieses Jahr ein abwechslungsreiches Musikprogramm für verschiedene Generationen und Geschmäcker.

Feuerwerke und Patrouille Suisse als Höhepunkte

Zu den grössten Publikumsmagneten gehören auch in diesem Jahr die beiden Feuerwerke über dem Zürichsee. Diese finden am Freitag- und Samstagabend jeweils um 22.30 Uhr statt und verwandeln den Nachthimmel über Rapperswil-Jona in ein eindrucksvolles Lichtermeer.

Feuerwerk über dem Zürichsee: Sowohl am Freitag als auch am Samstag gehören die Lichter fest zum Programm des Seenachtfests. Pressebild

Bereits am späten Nachmittag sorgen die Flugshows für spektakuläre Momente. Neben den Vorführungen des Fliegermuseums Altenrhein kehrt auch die Patrouille Suisse ans obere Zürichseeufer zurück und begeistert das Publikum mit ihren Präzisionsflügen. Die Vorführungen finden am Freitag und Samstag statt.

Familienprogramm, Kinderdisco und Chilbi

Auch Familien kommen am Seenachtfest voll auf ihre Kosten. Auf dem Areal OST erwartet die jüngsten Gäste während drei Tagen ein abwechslungsreiches Familienprogramm mit Dampfeisenbahn, Harrassenklettern, Kanu-Rundfahrten, Kinderschminken und Radiobus. Ein besonderes Highlight bildet die Kinderdisco am Sonntagmorgen.

Ergänzt wird das Angebot durch die beliebte Chilbi mit zahlreichen Fahrgeschäften und Spielständen für Kinder, Jugendliche und Erwachsene. Auf dem Boomi-Island sorgen zudem Foodtrucks, Partybetrieb und weitere Attraktionen für Unterhaltung bis in die Nachtstunden.

Auch die Chilbi gehört zum Seenachtfest: Dazu kommen weitere Programmpunkte für Familien. Pressebild

17 Vereine sorgen für kulinarische Vielfalt

Das Seenachtfest lebt von den lokalen Vereinen. Insgesamt 17 Vereine betreiben ihre Beizen entlang der Festmeile und sorgen gemeinsam mit zahlreichen Marktständen für ein vielseitiges gastronomisches Angebot. Von traditionellen Klassikern über internationale Spezialitäten bis hin zu süssen Versuchungen ist für jeden Geschmack etwas dabei.

Die Vereinsbeizen sind seit Jahrzehnten ein wichtiger Bestandteil des Seenachtfests und tragen wesentlich zur einzigartigen Atmosphäre des Anlasses bei.

Tickets jetzt erhältlich

Tickets für Freitag und Samstag sind bereits im Vorverkauf erhältlich. Bis zum 31. Juli gibt es vergünstigte Tickets. Kinder und Jugendliche des Jahrgangs 2010 und jünger profitieren von freiem Eintritt. Der Sonntag ist für alle Besucherinnen und Besucher kostenlos zugänglich.

Weitere Informationen sowie das vollständige Programm sind unter www.seenachtfest.ch/programm verfügbar.

Die EZL Hauptplatz Bühne: Hier treten weitere regionale und nationale Acts auf. Pressebild

Hinter den Kulissen werden noch helfende Hände gesucht

Hinter dem Seenachtfest stehen nicht nur spektakuläre Feuerwerke, Konzerte und Flugshows, sondern auch mehrere Hundert engagierte Helferinnen und Helfer. Sie sorgen dafür, dass das Fest zu einem unvergesslichen Erlebnis wird.

Der Veranstalter ist weiterhin auf die Unterstützung von freiwilligen Helferinnen und Helfern angewiesen. Gesucht werden engagierte Personen für verschiedene Einsatzbereiche während des Events sowie beim Auf- und Abbau.

Interessierte können sich online informieren und anmelden.