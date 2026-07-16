Die Weltelite im Faustball kommt nach Rapperswil-Jona

Linthgebiet

Über 50 Teams aus aller Welt treffen sich vom 31. Juli bis 2. August in Rapperswil-Jona zum Obersee Masters. Für ein Highlight sorgt das Länderspiel Schweiz-Deutschland. Das können die Fans erwarten.

Ende Juli steht in Rapperswil-Jona die 61. Ausgabe des Obersee Masters an. Dabei werden über 50 Teams vom 31. Juli bis zum 2. August auf der Sportanlage Grünfeld erwartet. Neben Mannschaften aus der Schweiz werden am Faustball-Turnier auch Teams aus Italien, Österreich, Deutschland, Brasilien und sogar Namibia teilnehmen. Das Obersee Masters gehört zu den grössten Faustball-Turnieren der Welt. Veranstaltet wird der Event vom TSV Jona.

Die Mannschaften sind eingeteilt in drei Männerkategorien (A bis C), eine Damenkategorie und zwei Nachwuchskategorien. In Jona spielen die Mannschaften in der höchsten Klasse (A) zudem um Punkte in der Weltrangliste. Am Freitag, 31. Juli, beginnt das Obersee Masters um 18.30 Uhr mit dem Faustball-Länderspiel der Herren Schweiz-Deutschland.

Jubel: Das Obersee Masters wird vom TSV Jona organisiert. Bild: Livio Jud

«Da der neue Schweizer Nationaltrainer deutscher Herkunft ist, verspricht dieses Duell eine zusätzliche Portion Spannung», teilt der TSV Jona mit. Das Spiel dient dem Schweizer Team auch teilweise als Vorbereitung auf die Europameisterschaften, die Mitte August in Dänemark stattfinden.

Obersee Masters: Favoriten aus Brasilien

Am Samstag, 1. August, finden die Eliteturniere der Herren und Frauen sowie das C-Turnier statt. Spielbeginn ist ab 9.15 Uhr morgens. Anschliessend, ab 18 Uhr, lädt der TSV Jona zum Schweizerabend ein. Es wird Raclette angeboten, und es spielt ein Alphornchor. Am Sonntag gehört die Anlage zunächst dem Nachwuchs: Ein Jugendturnier sorgt für sportliche Unterhaltung bis zum Nachmittag. Im Anschluss daran, bilden die Finals der Eliteturniere den Abschluss, die laut dem TSV Jona den erwarteten Höhepunkt des Wochenendes darstellen.

Wer gehört zu den Favoriten? Vergangenes Jahr gewann bei den Männern eines der beiden Nationalteams aus Brasilien. Der TSV Jona wiederum beendete das Obersee Masters 2025 auf dem 9. Rang. Bei den Damen holte sich ebenfalls ein brasilianisches Nationalteam den Sieg, während sich der TSV Jona auf dem fünften Schlussrang klassierte.

Mitfiebern: Zuschauerinnen und Zuschauer können die Mannschaften beim Grünfeld auch im Schatten anfeuern. Bild: Livio Jud

Anreise und Übernachtungsmöglichkeiten

Zuschauerinnen und Zuschauer können bei der Sportanlage sämtliche Spiele im Schatten mitverfolgen. Ausserdem gibt in der Festwirtschaft das ganze Wochenende Verpflegung und Getränke. Für die Anreise mit dem Auto stehen auf der Sportanlage Grünfeld ausreichend Parkplätze zur Verfügung. Wer hingegen mit öffentlichen Verkehrsmitteln anreist, fährt direkt mit dem Zug bis zum Bahnhof Blumenau, von wo aus die Anlage in fünf Minuten zu Fuss erreichbar ist. Ansonsten fährt vom Bahnhof Rapperswil oder Bahnhof Jona ein Bus zur Haltestelle «Grünfeld».

Fans, die ihre Teams vor Ort unterstützen möchten, haben die Möglichkeit, auf der Wiese in der Nähe der Sportanlage gratis Zelte aufzustellen. Direkt daneben steht zudem ein Platz für Wohnmobile zur Verfügung. Wer ohne Zelt anreist, kann alternativ in der Sporthalle übernachten. Die Übernachtung ist kostenlos.

Alle Informationen zum Obersee Masters gibt es hier.