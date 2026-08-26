Auf die Uzner Handballer wartet ein grosses Highlight

Linthgebiet

Die Handballer des TV Uznach haben im Regionalcup ein kleines Märchen geschrieben – und dürfen deshalb nun bei den «Grossen» mitspielen.

Im April waren die Uzner Handballer schon fast sensationell als 4.-Liga-Team in den Final des Zürcher Regionalcups eingezogen. Das Endspiel gegen den starken 3.-Ligisten Thalwil ging dann zwar klar verloren (18:45), dennoch hatten die Uzner Grund zum Feiern: Als Finalist eines der schweizweit sieben Regionalcups dürfen sie nämlich in der neuen Saison am Schweizer Cup teilnehmen, der ansonsten den Teams der beiden höchsten Spielklassen sowie der 1. Liga vorbehalten ist.

Am kommenden Samstag ist es nun so weit: Die Uzner starten in ihr Cup-Abenteuer. Als Gegner erhielten sie die SG TV Frick aus der 1. Liga zugelost. Die Aargauer haben in der vergangenen Saison den Ligaerhalt erst in extremis geschafft und möchten die neue Spielzeit nun zweifellos positiv beginnen. Doch die Uzner haben im Regionalcup gezeigt, dass sie auch mit zwei Ligen höher spielenden Mannschaften phasenweise oder sogar über ganze Spiele hinweg mithalten können – und den Gegner (und bisweilen auch sich selbst) überraschen können. So haben sie auf dem Weg in den Final drei Equipen aus der 3. Liga und zuletzt ein Team aus der 2. Liga geschlagen.

Das grosse Spiel steigt in Jona

Zwei Ligen Unterschied sind es auch jetzt wieder. Die Uzner haben in der vergangenen Saison nämlich nicht nur im Regionalcup, sondern auch in der Meisterschaft überzeugt und den Aufstieg in die 3. Liga geschafft.

Neu tritt die Mannschaft unter dem Namen HSG Linth-Obersee auf und in einer regionalen Zusammenarbeit mit dem HC Rüti-Rapperswil-Jona und dem HC Lachen kann neu sogar eine zweite Mannschaft mit jungen, hoffnungsvollen Spielern gestellt werden.

Das grosse Highlight zum Saisonauftakt findet am kommenden Samstag, 29. August, in der Halle Bollwies in Jona statt. Die Partie wird um 17.30 Uhr angepfiffen. Für den kleinen Hunger und Durst gebe es in der Halle einen Kiosk, vermeldet der Verein, der sich «auf eine grandiose Stimmung und ein spannendes Handballspiel» freut.