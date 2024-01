Der Glarner Adrian Häfliger fährt mit seinem Velo bis nach Antalya

Ursprünglich hatte Adrian Häfliger geplant, seinen besten Freund in Griechenland zu überraschen. Der war vor einiger Zeit zu Fuss von Glarus Richtung Griechenland aufgebrochen. Getroffen haben sie sich dann aber schon vorher, am Busko Jezero, einem See in Bosnien, erzählt Häfliger. Er habe seinem Freund geschrieben, als er in Weesen losgefahren sei, habe aber nie eine Antwort erhalten. Durch dessen Eltern erfuhr er, dass sein Freund kein Handy mehr besass. Anhand von Bankbelegen konnten sie aber nachverfolgen, wo und wann ihr Sohn das letzte Geld abgehoben hatte. So liess sich der Aufenthaltsort rasch eingrenzen. Ein Tag bevor Häfliger seinen Freund mit dem Velo eingeholt hätte, kaufte dieser sich ein neues Handy. Sie schrieben einander und Häfliger stellte fest, dass sie sich nur 20 Kilometer voneinander aufhielten.