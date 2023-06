Glarner Ziegenhalter kritisiert SRF-Sendung

«Ich habe ausdrücklich darauf hingewiesen, dass die Ziegen es nicht mögen, an den Hörnern angepackt zu werden», erklärt Anita Hirschi. Sie ist Inhaberin des Gnadentierhofes «Zoo Zahir» in Lamboing (BE) und Besitzerin der Wanderziegen, die im SRF-Format gezeigt werden. Sie habe in der Sendung durchaus deutlich gemacht, dass dies nur im absoluten Notfall gemacht werden solle. Zudem sei das Wanderprojekt in Zusammenarbeit mit dem SRF eine Ausnahme gewesen: «Im Gegensatz zu Bleisch vermiete ich meine Ziegen nicht.» Hirschi legt ihm nahe, ihren Hof einmal selbst zu besuchen, um sich einen Eindruck zu verschaffen, der nicht ausschliesslich auf einer Fernsehsendung beruhe.