Wandergepäck für Schweizer Berge packen

Leben und Freizeit

Promoted Content

Es gibt eine Basis Ausstattung welche in jedes Wandergepäck gehört ✓ Wanderausrüstung ✓ Erste Hilfe und Notfallausrüstung ✓ Navigation ⇒ Jetzt online lesen!

H1: Wanderrucksack für die Schweizer Bergtour packen

Die Schweiz bietet über 65'000 Kilometer Wanderwege, die von gemütlichen Uferwegen bis zu anspruchsvollen Gipfeltouren alles abdecken. Ob Sie eine kurze Frühlingswanderung planen oder eine mehrtägige Bergtour in Angriff nehmen, eines bleibt immer gleich: Ihr Wandergepäck!

H2: Das Wichtigste zusammengefasst

Laut der Beratungsstelle für Unfallverhütung (BFU) ereignen sich in der Schweiz jährlich über 45.000 Unfälle beim Wandern und Bergsport. Die gute Nachricht ist, viele davon lassen sich mit der richtigen Ausrüstung vermeiden.

- Rucksack (20 bis 30 Liter für Tagestouren), feste Wanderschuhe passend zum Gelände und Bekleidung nach dem Schichtenprinzip bilden die Basis

- Ein kompaktes Erste Hilfe Set mit Blasenpflaster, Verbandsmaterial, Desinfektionsmittel und Rettungsdecke gehört auf jede Tour

- Stirnlampe, Trillerpfeife und Sackmesser wiegen kaum etwas und können im Notfall entscheidend sein

- Rega Notruf 1414 und Euronotruf 112 sollte jeder Wanderer in der Schweiz kennen, die Rega App übermittelt den Standort automatisch

- Offline-Karte oder gedruckte Wanderkarte als Backup mitnehmen, da Handyempfang in den Bergen lückenhaft sein kann

- Für alpine Touren und Mehrtageswanderungen lohnt sich zusätzliche Survival Ausrüstung wie Feuerstarter, Wasserfilter und Paracord

H2: Darum entscheidet die richtige Ausrüstung über Komfort und Sicherheit

Jedes Jahr verunfallen in der Schweiz über 40'000 Personen beim Wandern und Bergwandern. Die häufigsten Ursachen sind Stolpern und Ausrutschen, oft begünstigt durch ungeeignetes Schuhwerk oder fehlende Ausrüstung. Dazu kommt, dass das Wetter in den Bergen innert Minuten umschlagen kann. Was am Morgen nach strahlendem Sonnenschein aussieht, verwandelt sich am Nachmittag manchmal in Regen, Nebel oder sogar Schnee.

Eine durchdachte Packliste ist kein übertriebener Aufwand, sondern eine einfache Massnahme, die im Ernstfall entscheidend sein kann. Dabei geht es nicht darum, möglichst viel einzupacken. Vielmehr zählt, das Richtige dabei zu haben, abgestimmt auf die Tour, das Gelände und die Jahreszeit. Wer seine Ausrüstung bewusst zusammenstellt, wandert entspannter und ist auf unvorhergesehene Situationen vorbereitet.

H2: Die Basis für jede Wanderung in der Schweiz

Bevor es an Spezialausrüstung geht, muss die Grundausstattung stimmen. Drei Bereiche bilden das Fundament für jede Wanderung:

1. Die richtige Bekleidung

2. Der Schutz vor wechselndem Wetter

3. Die Versorgung unterwegs

Wenn diese Basis passt, sind Sie für die allermeisten Touren auf Schweizer Wanderwegen bestens gerüstet.

H3: Rucksack, Wanderschuhe und funktionale Bekleidung

Für Tageswanderungen reicht ein Rucksack mit 20 bis 30 Litern Fassungsvermögen. Achten Sie darauf, dass er einen Brust- und Hüftgurt hat, damit sich das Gewicht gleichmässig verteilt.

Als Faustregel gilt: Der gepackte Rucksack sollte nicht mehr als 10 bis 15 Prozent Ihres Körpergewichts wiegen. Ein guter Rucksack fällt Ihnen beim Gehen kaum auf.

Die Wanderschuhe sind das wichtigste Ausrüstungsstück. Auf gelb markierten Wanderwegen sind leichte Wanderschuhe oder Multifunktionsschuhe meist ausreichend. Für rot-weiss-rot markierte Bergwanderwege empfehlen sich Trekkingschuhe mit hohem Schaft und griffiger Profilsohle, die Halt und Stabilität geben. Neue Schuhe sollten Sie immer vorher einlaufen, damit nichts drückt oder reibt.

Wandersocken aus Wolle oder Kunstfaser leiten Feuchtigkeit nach aussen ab und beugen mit verstärkten Stellen an Ferse und Zehen der Blasenbildung vor.

H3: Sonnenschutz, Regenschutz und das Schichtenprinzip

Das Schichtenprinzip ist beim Wandern der beste Ansatz, um auf wechselnde Bedingungen vorbereitet zu sein.

Die erste Schicht besteht aus Funktionswäsche, die Schweiss nach aussen transportiert. Greifen Sie hier zu Kunstfaser oder Merinowolle und verzichten Sie auf Baumwolle, da diese Feuchtigkeit speichert und nur langsam trocknet.

Die zweite Schicht ist die Wärmeschicht, zum Beispiel eine Fleece- oder Wolljacke. Auch an warmen Sommertagen gehört sie in den Rucksack, denn in der Höhe sinken die Temperaturen oft schnell.

Die dritte Schicht schützt vor Wind und Regen. Eine leichte, wind- und wasserdichte Jacke ist dabei unverzichtbar.

Wanderhosen sollten robust und wasserabweisend sein. Achten Sie auf eine Passform, die Ihnen Bewegungsfreiheit gibt, aber nicht zu lang ist, damit Sie nicht stolpern. Beim Sonnenschutz ist ein Hut oder eine Cap, Sonnenbrille und Sonnencreme mit hohem Lichtschutzfaktor unabdingbar. Auch an bewölkten Tagen kann die UV-Strahlung in den Bergen überraschend stark sein.

H3: Verpflegung und ausreichend Wasser

Ausreichend Wasser ist auf jeder Wanderung essenziell.

Als Richtwert gelten etwa 0,5 Liter pro Stunde bei moderater Anstrengung.

Entlang vieler Schweizer Wanderwege finden Sie Brunnen mit frischem Trinkwasser, doch in höheren Lagen oder auf abgelegenen Routen sind diese nicht immer verfügbar. Planen Sie daher lieber etwas mehr ein.

Energiereiche Snacks wie Nüsse, Trockenfrüchte, Müesliriegel, Schokolade oder Trockenfleisch liefern Ihnen unterwegs schnell Energie. Für längere Touren lohnt sich ein leichter Lunch, der nicht zu schwer im Magen liegt.

H2: Erste Hilfe und Notfallausrüstung im Wandergepäck

Die Basisausrüstung sorgt für Komfort, doch im Ernstfall zählt das, was Sie für Notfälle dabei haben. Viele Wanderer unterschätzen, wie schnell eine kleine Blase zum nervigen Problem wird oder wie hilfreich eine Rettungsdecke bei einem plötzlichen Wetterumschwung sein kann. Erste Hilfe Ausrüstung nimmt kaum Platz ein, gehört aber auf jede Tour

H3: Was in ein Erste Hilfe Set für Wanderungen gehört

Ein kompaktes Erste Hilfe Set gehört in jedes Wandergepäck, egal ob Sie eine Stunde oder einen ganzen Tag unterwegs sind. Zum Minimum gehören:

- Blasenpflaster

- Wundpflaster in verschiedenen Grössen

- Sterile Kompressen

- Eine Mullbinde

- Desinfektionsmittel

- Eine Pinzette für Zecken

- Splitter sowie eine kleine Schere

Zecken sind in der Schweiz besonders in tieferen Lagen bis rund 2000 Meter verbreitet, eine Zeckenzange gehört deshalb dazu.

Ergänzen Sie Ihr Set mit persönlichen Medikamenten, falls Sie Allergiker sind oder regelmässig Medikamente einnehmen müssen. Ein Schmerzmittel kann bei Kopfschmerzen oder leichten Verletzungen unterwegs hilfreich sein.

Wichtig: Prüfen Sie Ihr Erste Hilfe Set vor jeder Saison auf Vollständigkeit und achten Sie auf die Verfallsdaten.

H3: Rettungsdecke, Stirnlampe und Signalmittel

Eine Rettungsdecke wiegt gerade einmal rund 50 Gramm, kann aber bei Unterkühlung, Wind oder Nässe den Unterschied machen. Sie reflektiert Körperwärme, schützt vor Auskühlung und lässt sich im Notfall auch als Signalmittel einsetzen. Eine Stirnlampe ist unverzichtbar, falls Ihre Tour länger dauert als geplant und die Dämmerung einsetzt.

Eine einfache Trillerpfeife ist ein leichtes, aber wirkungsvolles Signalmittel, um in einer Notsituation auf dich aufmerksam zu machen. Ein Sackmesser leistet Ihnen unterwegs vielseitige Dienste, vom Brot schneiden bis zur improvisierten Reparatur.

All diese Gegenstände wiegen zusammen kaum etwas und nehmen im Rucksack nur wenig Platz ein.

H3: Notrufnummern und die Rega App

In einem Notfall auf dem Berg erreichen Sie die:

Schweizerische Rettungsflugwacht Rega unter der Nummer 1414

Der allgemeine Euronotruf 112 funktioniert auch bei gesperrter SIM-Karte und ohne Guthaben. Die Rega App bietet eine besonders nützliche Funktion: Sie übermittelt automatisch Ihren Standort, was die Rettung in abgelegenen Gebieten massiv beschleunigen kann.

Nehmen Sie Ihr Smartphone immer voll geladen mit auf die Tour. Eine Powerbank als Backup gibt zusätzliche Sicherheit. Bedenken Sie aber, dass der Handyempfang in alpinen Gebieten lückenhaft sein kann. Verlassen Sie sich deshalb nie ausschliesslich auf Ihr Smartphone, sondern haben Sie immer einen analogen Plan B dabei.

H2: Navigation und Orientierung unterwegs

Die Schweizer Wanderwege sind hervorragend markiert. Gelbe Wegweiser kennzeichnen Wanderwege, rot-weiss-rote Markierungen stehen für Bergwanderwege und blau-weiss für Alpinwanderwege. Trotzdem gibt es Situationen, in denen zusätzliche Orientierungsmittel wichtig werden. Besonders bei Nebel, in abgelegenen Gebieten oder wenn Sie spontan die Route anpassen müssen, ist ein Backup zur Wegsignalisation wertvoll.

H3: Wanderkarte, Kompass und GPS als Ergänzung zum Smartphone

Laden Sie sich vor der Tour eine Offline-Karte auf Ihr Smartphone oder nehmen Sie eine gedruckte Wanderkarte mit. Apps bieten detaillierte Routeninformationen mit Höhenprofilen und Zeitangaben. Falls Ihr Akku leer geht oder das Netz ausfällt, sind Sie mit einer physischen Karte weiterhin orientiert.

Ein kompakter Kompass braucht keinen Strom und funktioniert immer. Es lohnt sich, die grundlegende Handhabung einmal zu lernen, auch wenn Sie ihn hoffentlich selten brauchen. Studieren Sie die Route vor der Tour und merken Sie sich markante Orientierungspunkte wie Berggipfel, Flussläufe oder Hütten. So behalten Sie auch ohne technische Hilfsmittel den Überblick und folgen nicht blind einer App.

H2: Zusätzliche Ausrüstung für Bergwanderungen und anspruchsvolle Touren

Wer über gelb markierte Wanderwege hinausgeht und rot-weiss-rote oder alpine Routen in Angriff nimmt, braucht mehr als die Grundausstattung. Die Anforderungen steigen mit der Höhe, dem Gelände und der Dauer der Tour. Hier lohnt es sich, gezielt in einzelne Ausrüstungsstücke zu investieren, die Sicherheit und Komfort spürbar verbessern.

H3: Wanderstöcke, Gamaschen und Biwakausrüstung

Wanderstöcke entlasten Ihre Knie besonders bei langen Abstiegen und geben auf Geröll, Schneefeldern oder in steilem Gelände zusätzliche Stabilität.

Ein Tipp: Gehen Sie nicht dauerhaft mit Stöcken, da sich sonst Ihr natürliches Gleichgewicht zurückbilden kann. Setzen Sie die Stöcke gezielt dort ein, wo sie Ihnen wirklich helfen.

Gamaschen schützen Ihre Unterschenkel und Schuhe vor Nässe, Schmutz und Schnee. Besonders bei feuchten Trails, auf Touren durch hohes Gras oder im Herbst und Winter sind sie eine sinnvolle Ergänzung. Für Mehrtagestouren brauchen Sie zusätzlich ein leichtes Zelt oder einen Biwaksack, einen Schlafsack und eine Isomatte. Halten Sie das Gesamtgewicht auch bei Mehrtagestouren unter 20 Prozent Ihres Körpergewichts und packen Sie nur das ein, was Sie tatsächlich brauchen.

H4: Häufig gestellte Fragen

Was gehört in ein Wandergepäck für eine Tagestour?

Rucksack, feste Wanderschuhe, wetterfeste Kleidung, Sonnenschutz, Verpflegung, Wasser, Erste Hilfe Set, Rettungsdecke, Smartphone und eine Wanderkarte.

Wie schwer sollte ein Wanderrucksack gepackt sein?

Als Faustregel gelten maximal 10 bis 15 Prozent des eigenen Körpergewichts für Tagestouren. Bei Mehrtagestouren sollten Sie 20 Prozent nicht überschreiten.

Brauche ich ein Erste Hilfe Set zum Wandern?

Ja, ein kompaktes Erste Hilfe Set gehört auf jede Wanderung. Blasenpflaster, Verbandsmaterial, Desinfektionsmittel und eine Rettungsdecke sind das Minimum.

Welche Notrufnummer gilt beim Wandern in der Schweiz?

Die Rega erreichen Sie unter 1414, den allgemeinen Euronotruf unter 112. Die Rega App ermöglicht zusätzlich eine präzise Standortübermittlung im Notfall.

Was ist das Schichtenprinzip bei Wanderbekleidung?

Drei Schichten sorgen für optimalen Schutz. Funktionswäsche transportiert Schweiss ab, eine Fleeceschicht wärmt und eine wind- und wasserdichte Aussenschicht schützt vor Wetter.

Brauche ich Survival Ausrüstung zum Wandern?

Für einfache Tageswanderungen reicht eine Grundausrüstung. Bei alpinen oder mehrtägigen Touren sind Survival Essentials wie Feuerstarter, Rettungsdecke und Stirnlampe empfehlenswert.