Glabü in Elm: Schwingfest vor perfekter Kulisse

Alles klappe bestens, sagen am Rand des Glabü in Elm gestern Pfingstmontag mehrere Gäste anerkennend. Nicht zuletzt das Wetter. So, dass das Glarner-Bündner Schwingfest auf einer Wiese stattfinden konnte, die nicht nur tatsächlich bei den Elmern so heisst, sondern auch nach dem längeren Regen gerade rechtzeitig abgetrocknet ist. Seit Samstag vor einer Woche hat der Turnverein die Bauarbeiten geleistet, wie die Helfer Pascal Elmer und Ruedi Rhyner erzählten. «Wir haben seither jeden Werktagabend gearbeitet», so Rhyner.