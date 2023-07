Harte Arbeit, Sommerlager und die Natur entdecken

Schülerinnen und Schüler des Churer Ferienpasses haben am Dienstag das Medienhaus in Chur besucht. Dabei konnten sie nicht nur einen Blick in die Studios von Radio und TV Südostschweiz werfen, sondern durften unter fachkundiger Leitung gleich selbst moderieren.

Bild Olivia Aebli-Item