Nichts für müde Mädchen

Zurück in die Turnhalle. Die Kinder bewegen sich zur Musik. Alle tragen sie leuchtende, knallgrüne Trikots. Und was sie da auf dem Tanzparkett zeigen, ist schon richtig gut. «Bewegt euch», ruft Jasmin Cehajic. Unterstützung bekommt die Tanzleiterin diese Woche von Samira. Auch sie ist hier, um die Kinder zu betreuen und zu motivieren. Mittlerweile liegen kunterbunte Gymnastikreifen am Boden. Und die Kinder hüpfen fleissig darüber. Das ist gut für die Koordination. Es gibt eine kurze Trinkpause. Und jetzt wird ein bisschen repetiert vom Vortag. Hip-Hop und Streetdance. Und am Nachmittag ist dann Breakdance an der Reihe. An dieser Stelle gleich kurz den Wochenplan im Schnelldurchlauf: Am Montag steht Spiel und Spass, Hip-Hop und Streetdance auf dem Programm. Am Dienstag Modern Dance, Contemporary, Breakdance, Akrobatik-Elemente, Freestyle und Fun-Dance. Am Mittwoch Jazz, Funky-Jazz, Hip-Hop und Circle. Am Donnerstag Afro Dance, Latin und ein Tanzspielnachmittag. Und am Freitag gibt es die Hauptprobe und nachmittags die Abschlussshow für Eltern und Familien. Ein straffes Programm. Nichts für müde Mädchen. Genug der Theorie. Die Mädchen wollen tanzen. Und die Musik wird wieder lauter. Jetzt stellen sich die Tänzerinnen der Reihe nach auf. Nebeneinander. Und hintereinander. Nach Grösse.

Immer schön lächeln

Das Training macht Spass. Und es fordert. Kurz vor der Znünipause erst recht. Denn jetzt wird die Hebefigur geübt. Die kann ganz individuell sein. Je nach Können und Mut. «Super», lobt Jasmin Cehajic. Sie motiviert und applaudiert. Aber: «An was müssen wir noch denken?», fragt die Tanzlehrerin in die Runde. «Immer schön lächeln.»