Stadtopenair Sound of Glarus 2024

Auch dieses Jahr findet das GLKB Sound of Glarus wieder auf dem Zaunplatz statt. Auch dieses Jahr erwarten die Veranstalter rund 12‘000 Besucherinnen und Besucher. Anders ist dieses Jahr das Durchführungsdatum. Die nach der Landsgemeinde grösste Veranstaltung im Kanton Glarus geht, statt Ende August, vom 20. bis

22. Juni 2024 über die Bühne. Das Line-up bestätigt: Es lohnt sich.

Donnerstag, 20. Juni 2024 – Schlager, Rock und Best Talents

Nebst Schlager von Matthias Reim (D) und Rock von Megawatt (CH) ist am Donnerstag volkstümlicher Pop-Schlager mit Francine Jordi (CH) auf der grossen GLKB-Bühne angesagt. 2023 feierte Jordi ihr silbernes Bühnenjubiläum. Die glarnerSach-Bühne ist am Donnerstag «SRF3 Best Talent Stage». Dort treten Linda Elys (CH) und die Rooftop Sailors (CH) auf. Die Newcomerin aus dem Kanton Schwyz stand im Finale von «The Voice of Germany». Ihre Mitspieler kommen aus Thun und verpassen ihrem Genre den Namen «Swagger Rock».