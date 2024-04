So kocht man Spargel richtig: Tipps vom Glarner Influencer-Koch Noah Bachofen

Allgemein muss man bei qualitativ hochwertigen Spargeln weniger entfernen. Kochen kann man sie in tausend verschiedenen Varianten. Zum Beispiel gibt es die klassische Variante, bei der die Spargeln in Salzwasser gekocht werden, mit etwas Butter. Spargeln lassen sich ausserdem auch gut in einem Vakuumsack garen, was ihnen einen intensiven Geschmack verleiht, da sie kein Wasser benötigen und so nicht verwässert werden. Die Frage, die man sich stellen möchte, ist auch: Wie viel Aufwand will man investieren?