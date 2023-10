Tipps gegen Alltagsstress und innere Unruhe

Im Alltag geht oft vergessen, das eigene Wohlbefinden zu berücksichtigen und uns regelmässig Zeit für Dinge zu nehmen, die uns guttun. Die Integration kleiner Rituale in den Alltag hilft, kurze Verschnaufpausen einzulegen. Es kann eine Tasse Tee sein, ein kurzer Spaziergang über Mittag oder ein Entspannungsbad am Abend. Hilfreich ist es zudem, genügend zu schlafen. Immer spät ins Bett zu gehen und am nächsten Tag früh aufzustehen, kann sich negativ auf unsere Laune und Gesundheit auswirken.