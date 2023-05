So könnt ihr euer Leben mehr geniessen

Um unsere Stimmung aufzuhellen, ist Bewegung wichtig. Am besten an der frischen Luft. Denn durch das Sporttreiben wird mehr vom Glückshormon Serotonin ausgeschüttet. Ausserdem bringt Bewegung den Kreislauf in Schwung, stärkt das Immunsystem und verbessert den Schlaf. Welche Sportart man ausübt, spielt dabei keine grosse Rolle, solange eine körperliche Herausforderung erforderlich ist. Es sollte lediglich darauf geachtet werden, dass keine zu hohen Ansprüche an sich selbst gestellt werden, denn zu viel Leistungsdruck stellt wiederum einen Belastungsfaktor dar. Wird der Sport im Freien betrieben, regt man durch das Tageslicht zusätzlich noch die Vitamin-D-Produktion an.