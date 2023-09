So bringt ihr eure Haustiere sicher durch den Herbst

Auch die Kleinsten brauchen im Herbst besondere Fürsorge: Für Meerschweinchen, Hamster und Hasen ist im Herbst und vor allem im Winter zusätzliches Vitamin C wichtig. Enthalten ist das in speziellem Grünfutter oder in Vitamintropfen.

Dieser Artikel ist bereits am 15. Oktober 2021 auf «suedostschweiz.ch» erschienen.