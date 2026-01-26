Sekundarschule mit Weitblick

Die ntc/ bietet als private Sekundarschule mehr Zeit zum Lernen, mehr Freude am Schulalltag und mehr Motivation – eine Alternative, die Jugendliche persönlich wachsen lässt.

Was macht zeitgemässe Bildung aus? Die Neue Tagesschule Chur, kurz ntc/, beantwortet diese Frage mit einem durchdachten pädagogischen Konzept, das vier zentrale Aspekte in den Mittelpunkt stellt: individuelle Förderung, innovative Lernmethoden, praxisnahe Projektarbeit und eine klare Tagesstruktur. Damit bietet die ntc/ mehr als nur eine Alternative zur öffentlichen Schule. Sie schafft einen Raum, in dem Jugendliche ihre Stärken entdecken und ihr volles Potenzial entfalten können.

Raum für persönliche Entwicklung

Jugendliche zwischen 13 und 16 Jahren stehen an unterschiedlichen Orten in ihrer Entwicklung. Der Übertritt in die Sekundarstufe ist oft auch eine Chance für einen Neuanfang. «Viele unserer Schülerinnen und Schüler entdecken bei uns ihre Freude am Lernen neu», berichtet Schulleiter Thomas Wäspe. Der Grund liegt in der besonderen Atmosphäre: Statt Leistungsdruck steht die individuelle Entwicklung im Vordergrund.







