Mütter aus Obstalden beklagen sich: «Der Kerenzerberg wird ignoriert»

Was für ein unbekümmertes Kindergeschrei. Über einen Mangel an Schulkindern kann sich der 500-Seelen-Ort Obstalden auf dem Kerenzerberg nicht beschweren. Woran es mangelt, ist höchstens bei den Klassenzimmern. Es mussten gar Baracken aufgestellt werden, um die Schülerinnen und Schüler unterzubringen. «Aber auch nur, weil man nicht gewillt war, endlich dieses alte Feuerwehrauto aus dem Schulhaus zu fahren», sagt Sandra W.*, Mutter von zwei Kindern. «Dabei wäre es ein leichtes Spiel gewesen, den Abstellraum in ein Klassenzimmer umzuwandeln.»