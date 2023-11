Vignettenvollzug und Sanktionen in Österreich

Vignetten-Betrug und -missbrauch

Nicht nur weil die Kosten für die Vignetten in Österreich regelmäßig erhöht werden, wie zuletzt im Jahr 2022, sondern auch, weil Durchreisende keine Zehn-Tages-Vignette kaufen möchten, wenn sie nur ein paar Stunden auf den Autobahnen Österreichs fahren, kommt es immer wieder zu Mautprellerei. Während die einen einfach ohne gültige Vignette fahren und hoffen, nicht erwischt zu werden, greifen andere sogar zu direkten Mitteln des Betruges. Dafür werden gefälschte Vignetten an die Windschutzscheibe geklebt oder gebrauchte Vignetten von anderen Menschen übernommen.

Dies kann absichtlich geschehen, aber häufig fallen Menschen auf die besonders attraktiv wirkenden Angebote von dubiosen Portalen für Vignetten herein. Die einen verkaufen die Vignetten überteuert, die anderen bieten Vignetten an, die die ASFINAG nicht für gültig erklärt. Vor allem seit der Einführung der E-Vignette nehmen diese Betrugsversuche zu. Das Geld, welches an die unseriösen Anbieter gezahlt wurde, kommt niemals bei der ASFINAG an, und auf enttarnte Mautpreller kann ein Strafverfolgungsverfahren zukommen.

Betrug und Mautprellerei lohnt sich nicht. Den Versuch, bei einer Durchfahrt ohne Vignette zu sparen, hat Österreich nun auch ernsthaft unter die Lupe genommen, und bietet nun auch eine Ein-Tages-Vignette an. Ein guter Schritt, der die Zahl der Mautpreller sicherlich geringer machen wird.

Schlussfolgerung und Ausblick

Die Mautgebühren sichern den Erhalt und den Ausbau des Straßennetzes in Österreich. Wer die gut ausgebaute Infrastruktur nutzen und Strafen vermeiden möchte, muss die Vignette kaufen. Mit Einführung der E-Vignette hat sich sowohl der Kauf als auch die Anbringung und die Kontrolle enorm vereinfacht. In Österreich wird, wie auch in der Schweiz erwartet, dass die digitalen Vignetten zunehmen werden. Das führt dazu, dass auch Durchreisende und Urlauber eher eine Vignette kaufen und so zum Erhalt der Infrastruktur beitragen. Darüber hinaus werden Kosten für Herstellung und Versand der Klebevignetten und zur aufwändigen Kontrolle gespart. Die E-Vignette ist auf dem Vormarsch, denn die Vorteile der Digitalisierung machen auch vor dem Straßenverkehr nicht Halt.

Sponsored Content