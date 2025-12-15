Silvester im Casino Bad Ragaz

Der Jahreswechsel im Casino Bad Ragaz verspricht eine besondere Silvesternacht voller Unterhaltung, musikalischer Highlights und genussvoller Momente. Die stimmungsvolle Mischung aus Show, Musik und spannenden Verlosungen macht den Abend zu einem Erlebnis, das in Erinnerung bleibt.



Für die musikalische Atmosphäre sorgt DJ Bobby Sanchez, der an diesem Abend die passende Stimmung kreiert und die Gäste mit einem abwechslungsreichen Mix durch den Jahreswechsel begleitet.



Ein besonderes Highlight bietet Jongleur Criselly, der mit eindrucksvollen Showeinlagen begeistert.



Kulinarisch wird der Abend mit feinen Highlights abgerundet: Incanto Food verwöhnt die Gäste mit Sweet Balls und Salty Balls – süsse und herzhafte Snacks, die perfekt zum Feiern passen.



Um Mitternacht wird gemeinsam auf das neue Jahr angestossen. Ein prickelndes Cüpli begleitet den Jahreswechsel.



Mit Musik, Show, feinem Essen und tollen Gewinnchancen bietet die Silvesterparty im Casino Bad Ragaz alles für einen gelungenen Abend. Vorbeikommen und eine besondere Nacht erleben!