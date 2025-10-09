Ortsplanung und Gemeinwohl – Wohin steuert die Gemeinde Domleschg?

Immer mehr Bürgerinnen und Bürger haben das Gefühl, dass in der Politik persönliche Beziehungen und Interessen wichtiger geworden sind als Fairness und das Wohl aller. Entscheidungen fallen oft im kleinen Kreis, während viele engagierte Einwohnerinnen und Einwohner kaum mehr gehört werden. Demokratie bedeutet aber, dass jede Stimme zählt – nicht nur jene der Mächtigen oder Einflussreichen.

Die Wurzeln dieser Entwicklung reichen weit zurück. Bereits in den 1990er-Jahren wurden erfahrene und engagierte Kräfte aus den Ämtern der Gemeinde Tomils verdrängt und durch jüngere, unerfahrene Personen ersetzt. Dieses Muster setzte sich fort und führte dazu, dass Wissen, Vertrauen und Kontinuität verloren gingen, vor allem in der Fraktion Tomils..

Auch bei der Fusion der Gemeinde Tomils mit Trans, Paspels, Rodels, Pratval und Almens wurde vieles über die Köpfe der Betroffenen hinweg entschieden. Besonders die Berggemeinden Feldis, Scheid und Trans mussten feststellen, dass sie nach der Fusion benachteiligt wurden. Den drei Bergfraktionen wurden Bauflächen entzogen und ihre Entwicklungsmöglichkeiten eingeschränkt. Ich fordere, dass diese Flächen zurückgegeben werden, damit die drei Dörfer wieder angemessen wachsen, neue Familien anziehen und gemeinsam eine Schule eröffnen können.