Laden, einfach gemacht

Prinzipiell kann jedes Elektroauto an der Steckdose Strom beziehen. Doch aus Sicherheitsgründen sind normale Haushaltssteckdosen für so hohe Leistungen nicht geeignet. Auch mit einer originalen In-Cable Control Box (ICCB) sollte nur in Notfällen an der üblichen Haushaltssteckdose geladen werden. Die sichere und bessere Option ist die Installation einer Wallbox. Ihr Vorteil ist, dass das Elektroauto mit der maximal möglichen Geschwindigkeit Strom bezieht. Die Wallbox Mercedes Benz Home hat eine maximale Ladeleistung bis zu 22 kW. Batterieelektrische Fahrzeuge oder Plug-in-Hybride lassen sich damit innerhalb von rund 6.5 Stunden vollständig aufladen. Zudem ist die Wallbox mit verschiedenen Zusatzfunktionen ausgestattet, die sich bequem über die Mercedes Me App steuern lassen: Via Klicken kannst du so den Ladevorgang starten oder stoppen oder den aktuelle Ladestatus verfolgen. Auch die persönliche Ladehistorie kannst du über die App abrufen.

Tipp: Installiere die Wallbox nicht selbst, sondern kontaktiere eine Elektrofachkraft.