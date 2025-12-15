Entspannung für alle Sinne

Sehen – Architektur trifft Natur

Die preisgekrönte Architektur der Tamina Therme verbindet Schweizer Tradition mit modernem Design. Weiss lackiertes Fichtenholz und futuristische Säulen prägen das Interieur, während grosse, ovale Fenster den Blick auf die imposante Bergwelt freigeben. Auch die Saunawelt beeindruckt mit Materialien wie griechischem Marmor und altholzverarbeiteter Eiche.

Fühlen – Wohlbefinden im Thermalwasser

Im 36.5°C warmen Thermalwasser entfaltet sich pure Tiefenentspannung. Auf 7.300 m² erleben Sie verschiedene Becken, Sprudelliegen und einen Strömungskanal. Der Aussenbereich lädt mit Wasserfall zu erholsamen Momenten unter freiem Himmel ein. Das Angebot wird durch die grösste Aufguss-Sauna der Schweiz bereichert, die mit belebenden sowie beruhigenden Aufgüssen ein unvergleichliches Saunaerlebnis bietet. Lassen Sie sich mit wohltuenden Wellness-Behandlungen verwöhnen und spüren Sie den positiven Effekt auf Körper und Geist.