Entspannung für alle Sinne
Mit den Gutscheinen der Tamina Therme verschenken Sie pure Entspannung und «Zeit für mich». Der Gutscheinwert ist flexibel wählbar und kann für das gesamte Angebot der Therme eingelöst werden.
Mit den Gutscheinen der Tamina Therme verschenken Sie pure Entspannung und «Zeit für mich». Der Gutscheinwert ist flexibel wählbar und kann für das gesamte Angebot der Therme eingelöst werden.
Sehen – Architektur trifft Natur
Die preisgekrönte Architektur der Tamina Therme verbindet Schweizer Tradition mit modernem Design. Weiss lackiertes Fichtenholz und futuristische Säulen prägen das Interieur, während grosse, ovale Fenster den Blick auf die imposante Bergwelt freigeben. Auch die Saunawelt beeindruckt mit Materialien wie griechischem Marmor und altholzverarbeiteter Eiche.
Fühlen – Wohlbefinden im Thermalwasser
Im 36.5°C warmen Thermalwasser entfaltet sich pure Tiefenentspannung. Auf 7.300 m² erleben Sie verschiedene Becken, Sprudelliegen und einen Strömungskanal. Der Aussenbereich lädt mit Wasserfall zu erholsamen Momenten unter freiem Himmel ein. Das Angebot wird durch die grösste Aufguss-Sauna der Schweiz bereichert, die mit belebenden sowie beruhigenden Aufgüssen ein unvergleichliches Saunaerlebnis bietet. Lassen Sie sich mit wohltuenden Wellness-Behandlungen verwöhnen und spüren Sie den positiven Effekt auf Körper und Geist.
Schmecken – Genuss im Café Therme
Im Café Therme warten hausgemachte Köstlichkeiten. Ob im Bademantel nach einem entspannenden Bad oder bei Kaffee und Kuchen mit Freunden – die gemütliche Atmosphäre bietet für jeden den passenden Platz. Zwischen den Saunagängen locken gesunde Snacks in der denkmalgeschützten Bistro-Lounge Hermitage.
Riechen – Düfte für die Seele
Die vielfältige Saunawelt der Tamina Therme bietet stündliche Aufgüsse mit 100% naturreinen ätherischen Ölen wie Lavendel oder Eukalyptus. Die saisonal abgestimmten Düfte tragen zu einem rundum harmonischen Saunaerlebnis bei.
Erhältlich am Empfang der Tamina Therme oder im Online-Shop mit Postversand und Print@Home-Funktion. Jetzt Ihren Liebsten Entspannung verschenken: www.taminatherme.ch/gutscheine
36.5° – weil es gut tut.
www.taminatherme.ch/geschenke